Производитель российской реестровой техники Amur выпустил ПАК для быстрой миграции с AutoCad

Производитель российской реестровой техники Amur выпустил ПАК для быстрой миграции с AutoCad. Решение закрывает потребности инженеров в рабочем оборудовании и ПО для проектирования, задач 2D- и 3D-моделирования, соответствующих требованиям импортозамещения.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Amur CAD KasCAD разработан совместно компаниями Amur и «КасКАД» для бесшовной миграции c Autodesk AutoCAD на российский «КасКАД», который является аналогом зарубежного продукта.

Решение «КасКАД» обладает идентичной функциональностью, в нем сохранен интерфейс, команды поддерживаются без модификаций. Возможность бесшовного перехода также обеспечивается совместимостью с существующими библиотеками чертежей и проектов, скриптами и файлами из AutoCAD.

«КасКАД» работает без эмулятора на Windows 8, 10, 11, Linux-совместимыми ОС: Astra Linux, «Ред ОС», «Альт», Ubuntu, Debian, Red Hat.

Аппаратной базой ПАК выступают решения Amur: персональные компьютеры «Нарвал» и моноблоки «Тигр» в производительных конфигурациях. Решения доступны с уже развернутой и протестированной на них программой «КасКАД». Для ресурсоемких инженерных задач возможны кастомные конфигурации. Поставки доступны в объеме от 10 устройств.

ПАК Amur CAD KasCAD востребован: в рабочих процессах, которые связаны с архитектурным проектированием, проектированием схем электроснабжений и коммуникаций, электрических и электронных схем, ракетно-космической техники, проектированием в отраслях механики и машиностроения, строительным черчением; при необходимости быстро перевести проекты из AutoCad на российское решение без потерь; при переезде команды инженеров с настроенной работой в AutoCad на российское решение. ПАК позволит сделать это без переобучения сотрудников; в компаниях, работающих на российских реестровых операционных системах, которым необходимо совместимое с ними ПО для проектирования, способное работать без использования эмуляторов.

Денис Горбунов, генеральный директор Amur, сказал: «Крупным компаниям из областей промышленности и в целом рынку, который все активнее переходит на российские решения, необходимо не просто реестровое оборудование, а готовые решение c предустановленным и протестированным российским софтом под их задачи. Такой подход позволяет значительно сокращать ресурсы и сроки внедрения отечественных продуктов, обновления парка техники. Разработчики и производители отвечают на этот запрос, формируя ПАКи под задачу клиентов. Мы увидели острую потребность инженерных кадров в готовом решении, и с компанией «КасКАД» разработали ПАК, который позволит упростить для них процесс перехода с зарубежного ПО без потери эффективности».