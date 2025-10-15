«Первый Бит» автоматизировал финансовый учет и онлайн-торговлю в группе компаний «Иней-Онлайн»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации финансового учета и онлайн-торговли в группе компаний «Иней-Онлайн» – российского интегратора комплексных инженерных и слаботочных систем. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Компания «Иней-Онлайн» специализируется на реализации технически сложных проектов: от проектирования, внедрения инженерных решений и поставки оборудования — до разработки программного обеспечения и снабжения крупногабаритными материалами.

С ростом бизнеса у руководства «Иней-Онлайн» возник ряд комплексных задач: запуск устойчивого канала онлайн-продаж, обеспечение прозрачности финансовых потоков, формирование и контроль бюджетов по проектам в единой системе. До внедрения нового решения многие процессы, включая управление бюджетами, велись вручную в таблицах, что сопровождалось риском ошибок и операционных сбоев, а также на работу уходило много времени.

«При выборе интегратора мы обратили внимание на «Первый Бит», так как компания имеет большой опыт работы с процессами автоматизации, обладает широкой экспертизой и большим штатом высокопрофессиональных специалистов», – отметил генеральный директор компании «Иней-Онлайн» Вячеслав Моисеев.

Специалисты «Первого Бита», изучив задачи клиента, предложили внедрить в деятельность компании решения – «1С:Управление торговлей Проф» — автоматизация продаж и интеграция с сайтом и поставщиками, «1С:Бухгалтерия Проф» – консолидированная база управленческого анализа и «Бит.Финанс» – бюджетирование и казначейство.

Проект автоматизации был реализован в два этапа. На первом этапе проведена автоматизация торговых процессов: выполнен редизайн сайта «Иней-Онлайн», создана витрина каталога товаров с возможностью подбора по характеристикам и номенклатурным группам.

«Нами была внедрена современная система «1С: Управление торговлей» в клиент-серверном варианте на базе Linux с защищенным VPN-доступом. Также была настроена синхронизация каталога номенклатуры с сайтом посредством штатных средств 1С», – отметил руководитель офиса компании «Первый Бит» в Ярославле» Андрей Скворцов.

Дополнительно специалисты осуществили интеграцию с каталогами поставщиков – теперь импорт и обновление ассортимента, а также остатков по складам реализованы автоматически, несмотря на различие форматов предоставляемых данных.

Во время второго этапа прошла автоматизация финансового контура, где была проведена консолидация учетных баз на платформе «1С: Бухгалтерия Проф» и внедрено отраслевое решение «Бит.Финанс».

В рамках проекта реализовано бюджетирование и введен контроль исполнения бюджета в разрезе проектов, формирование и согласование бюджетов в «1С». В компании стали осуществляться прозрачный учет фактических расходов и платежного планирования, а также контроль лимитов и согласование всех расходов согласно утвержденным бюджетам.

В результате проделанной работы скорость обработки входящих заказов увеличилась до 30% за счет автоматической синхронизации сайта и «1С», благодаря внедренным автоматизированным процессам сократились ошибки при оформлении и комплектации заказов.

«Благодаря внедрению новых решений на нашем сайте значительно расширился ассортимент товаров, а онлайновый канал продаж начал приводить новых клиентов, не связанных с «сарафанным радио». Существенно снизился риск кассовых разрывов и ошибочных платежей, каждый расход теперь согласовывается и контролируется автоматически», – сказал гендиректор «Иней-Онлайн» Вячеслав Моисеев.