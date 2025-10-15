CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета

МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые станции и модернизировали оборудование в окрестностях Цимлянского водохранилища и популярных у грибников населенных пунктах Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и гостей хуторов Похлебин, Чиганаки и Дорофеевский Котельниковского района, хуторов Верхнекумский и поселка Советский Октябрьского района, а также хутора Водяновский Чернышковского района. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Теперь жители и грибники, отправляющиеся на «тихую охоту», могут оставаться на связи вдали от крупных городов, пользоваться онлайн-навигаторами и делиться своими находками в сети.

«Грибная охота – часть осенней традиции, и смартфон на ней для жителей региона вопрос не только удобства, но и безопасности. Новые базовые станции позволяют жителям пользоваться мобильными сервисами с высокой скоростью, а аналитика Big Data МТС помогает нам определить локации, где обновление сети наиболее востребовано нашими абонентами», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще