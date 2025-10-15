CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Atlas расширил функциональность систем хранения данных

Компания Atlas, разработчик и производитель решений для хранения, обработки и передачи данных, представила мажорное обновление системы управления для СХД Atlas. Выпущенная версия позволит заказчикам получить более устойчивую, гибкую и масштабируемую платформу, поддерживающую развитие цифровых сервисов, рост объемов данных и интеграцию с современными технологиями, обеспечивая долгосрочную эффективность всей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

В новом релизе переработаны алгоритмы работы с блочными ресурсами СХД Atlas по протоколам FC и iSCSI, улучшен механизм распределения нагрузки между контроллерами, работающими одновременно в режиме Active-Active. Показатели производительности для случайных операций чтения и записи увеличены более чем на 40%. Это особенно актуально для высоконагруженных сред — виртуализированных кластеров и СУБД, где каждая миллисекунда задержки критична.

Оптимизирована двунаправленная синхронная репликация данных и добавлена поддержка современного сетевого оборудования со скоростью передачи данных от 200 Гбит/с, что повышает уровень отказоустойчивости решений Atlas, используемых на нескольких площадках в рамках единой ИТ-инфраструктуры.

Также доработаны средства отображения и передачи метрик в корпоративные системы мониторинга на базе Zabbix (SNMP), а графический интерфейс создания и использования агрегированных каналов стал более удобным. Кроме этого, улучшен функционал расширения «тонких» и «толстых» томов, введена оптимизация контроля приоритетов (QoS) для дисковых ресурсов, а работа с SSD‑накопителями оптимизирована за счет возможности гибкой настройки параметров производительности и перезаписи (DWPD). Дополнительно разработчики Atlas расширили функционал терминального доступа (CLI‑интерфейса) для задач мониторинга и администрирования.

Все эти улучшения направлены на повышение производительности, надежности и удобства администрирования. При этом Atlas по‑прежнему сохраняет концепцию гибкого управления СХД и кластерами хранения данных на всех уровнях.

Технический директор Atlas Дмитрий Пензов: «Выпуск обновления системы управления СХД Atlas стал результатом рекордно сжатых сроков разработки и содержательного апдейта, а сама версия — лишь стартовая точка для дальнейших инноваций. Уже ведется работа над новыми возможностями, чтобы решения Atlas не только отвечали текущим требованиям рынка, но и формировали будущее отрасли».

СХД Atlas с обновленными функциональными возможностями доступны для внедрения через официальную партнерскую сеть компании. Текущие заказчики, уже использующие решения Atlas в своей ИТ‑инфраструктуре, получат обновление функционала бесплатно — в рамках действующих контрактов по технической поддержке. По оценкам компании, внедрение обновления сократит время обслуживания СХД на 25% за счет автоматизации рутинных операций.

