Платформа «Штурвал» стала лидером рейтинга CNews «Kubernetes для Enterprise 2025»

Контейнерная платформа «Штурвал», разработанная «Лабораторией Числитель», заняла первое место в рейтинге CNewsMarket «Kubernetes для Enterprise 2025». Платформа опередила конкурентные решения по функциональным характеристикам, особенностям поставки и поддержки. «Штурвал» позволяет создавать сотни кластеров, управлять ими силами небольшой команды и имеет подтвержденные внедрения в enterprise-секторе.

Аналитики СNewsMarket провели сравнение российских решений, опираясь на ключевые потребности крупных организаций и государственных структур. При таких инсталляциях Kubernetes-платформы должны быть масштабируемыми, эффективно управлять множеством кластеров и обеспечивать максимальную отказоустойчивость и безопасность.

Архитектура платформы «Штурвал», которая стала лидером рейтинга, позволяет централизованно управлять множеством кластеров и работать в изолированных средах, а также предлагает сквозную ролевую модель прав и инструменты информационной безопасности. При этом решение автоматически масштабирует кластеры при повышении нагрузки.

«“Штурвал” зародился во время реализации крупнейших в стране проектов по построению Kubernetes-платформ, а на сегодняшний день у него уже есть более сотни продуктивных внедрений. Решение ориентировано на потребности enterprise-клиентов и спроектировано с учетом их “болей” и запросов. Наша главная задача — предоставить бизнесу инструмент, с которым можно вырасти до действительно крупной инсталляции: сотен кластеров и десятков тысяч контейнеров», — отметил Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

