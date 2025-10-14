CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил покрытие в Кайтагском районе Дагестана

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям сел Маджалис, Кирки, Джинаби и Карталай. В последнем населенном пункте проживает менее 500 человек. Специалисты «МегаФона» усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в южном районе республики. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории сел — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в населенных пунктах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

«Мы видим, что жители Кайтагского района стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объем онлайн-данных здесь увеличился на 33% по сравнению с показателями первых трех кварталов 2024 г. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Жители сел Маджалис, Кирки, Джинаби и Карталай ежемесячно расходуют более 1 ТБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 300 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит на социальные сети и мессенджеры.

