«Комос Групп» внедрила CRM на базе BPMSoft для работы с B2B-клиентами

Российский агрохолдинг «Комос Групп» автоматизировал обслуживание корпоративных клиентов, внедрив CRM-систему на базе low-code-платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован экспертами CRM/CX-интегратора «Клиентоматика» при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Ранее сотрудники холдинга пользовались разрозненными ИТ-решениями, что осложняло работу с заказчиками и снижало качество сервиса. В новой CRM создано единое рабочее место оператора контакт-центра, настроены омниканальные коммуникации, включая работу через популярные мессенджеры, а информация о клиентах и их обращениях фиксируется в цифровых профилях. Система интегрирована с «1С:Управление производственным предприятием» и «1С:Управление торговлей», что позволяет быстрее размещать и сопровождать заказы, а также оперативно информировать департамент продаж о возможных проблемах.

К системе уже подключены 160 сотрудников контакт-центра и отдела качества. В дальнейшем число пользователей можно масштабировать до 700. По данным компании, CRM обрабатывает несколько тысяч обращений в месяц и обеспечивает ежедневный обзвон клиентов с целью оформления заказа или напоминания о необходимости подписания документов. Автоматизация снизила количество ошибок при приеме заказов, стандартизировав рабочие процессы. Работа сотрудников стала более прозрачной и эффективной.

Алексей Мокрушин, руководитель проектного офиса «Комос Групп», руководитель проекта, сказал: «Внедрение CRM для клиентского сервиса компании на базе платформы BPMSoft было реализовано совместно с РФРИТ в рамках грантового проекта цифровой трансформации бизнеса и перехода на актуальные отечественные программные продукты. Новое решение является элементом комплексной платформы автоматизации бизнес-процессов компании, включающей также электронный документооборот, систему управления поставщиками, системы управления сервисом для сервисных компаний холдинга. Автоматизация работы с B2B-клиентами позволила унифицировать бизнес-процессы и повысить скорость обслуживания. Мы планируем дальнейшее развитие этого продукта для повышения качества сервиса и внедрения новых инструментов».

Алексей Шубин, управляющий партнер «Клиентоматика», отметил: «CRM от BPMSoft дает компании возможности для масштабирования и предоставляет аналитические данные, которые могут использоваться при принятии управленческих решений и разработке стратегических инициатив. Мы видим большие перспективы в дальнейшем развитии и масштабировании, что позволит «Комос Групп» оставаться лидерами на рынке и адаптироваться к быстро меняющимся условиям».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft, сказал: «Проект с «Комос Групп» показывает, как российские компании переходят от разрозненных продуктов к единой цифровой архитектуре. Внедрение CRM на базе BPMSoft объединило клиентские процессы в одной структуре и повысило прозрачность работы. Мы видим устойчивый спрос на такие проекты: бизнес ожидает от ИТ-инструментов не только автоматизацию, но и возможности быстро масштабироваться и адаптироваться к новым условиям».