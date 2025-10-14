CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ-тренер помог Prodex в шесть раз ускорить выход новых сотрудников на целевую конверсию

Prodex внедрил «Скорозвон AI-тренер», чтобы ускорить обучение новых операторов колл-центра и повысить конверсию звонков в продажи. Решение позволило в несколько раз быстрее выводить новичков на плановые показатели и исключить риск потери лидов во время обучения. Об этом CNews сообщили представители «Скорозвон».

Prodex, производитель медицинских аппаратов под брендом Selfdocs и биоактивных комплексов Bionormula, управляет собственным колл-центром на 100 операторов. Рост рекламных кампаний привел к резкому увеличению входящего трафика и потребовал масштабирования команды. Вместе с этим компания ежемесячно принимает на работу около 15 новых сотрудников, которым требуется быстрый выход на целевые показатели.

Чтобы сохранить эффективность и обеспечить окупаемость лидогенерации, в Prodex начали использовать «Скорозвон AI-тренер». Теперь сотрудники проходят тренировки на реальных сценариях в безопасной среде, отрабатывают техники продаж и получают персональные рекомендации до выхода на «живую» линию.

Результаты проекта: в шесть раз быстрее новые операторы начали выходить на целевую конверсию — не за три месяца, а за две недели; в четыре раза увеличилось количество успешно обработанных звонков в первые три месяца работы; ноль потерянных лидов при обучении; 300% ROI внедрения; в пять раз ускорилась адаптация сотрудников офлайн-продаж, что позволило в первый месяц выходить на 98% плана по выручке.

Максим Черединов, директор департамента прямых продаж Prodex: «Мы выполнили плановые показатели с учетом значительного прироста в численности. Смогли в высокий сезон утилизировать весь трафик, который привел маркетинг, с плановыми значениями по конверсии и среднему чеку. Хотя в качестве риска предусматривали при росте численности менеджеров на 20% совокупное снижение валовой отгрузки на 10%, но этого не произошло».

