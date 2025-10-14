Fork-Tech и Московская биржа протестировали применение Kanban-метода в разработке

Команда консультанта, разработчика и интегратора ИТ-решений в финтехе Fork-Tech провела обследование и сформировала предложения по трансформации процессов разработки торгово-клиринговых систем Московской биржи с применением инструментов Kanban-метода.

Группа «Московская биржа» управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа стремится обеспечить высокую скорость и гибкость при запуске новых продуктов. Kanban-метод рассматривался как один из инструментов, способных поддержать масштабирование и ускорение разработки, повышая при этом прозрачность процессов развития.

Проект был реализован менее чем за два месяца благодаря тесному взаимодействию между командами Fork-Tech и Московской биржи. Эксперты компании провели интервью с ключевыми участниками процесса, изучили внутренние регламенты, ИТ-документацию, а также статистику и итоги работы за 2023 г. Перед командой стояли задачи по оценке потенциального эффекта от применения Kanban, формированию предложений по адаптации метода и подготовке дорожной карты его внедрения.

По результатам проведенных работ была дана оценка прогнозируемого эффекта от применения Kanban-метода. На завершающем этапе специалисты Fork-Tech провели обучение ключевых сотрудников команды разработки, а также запустили пилотное внедрение инструментов Kanban-метода. Совместно с командой Московской биржи было проведено пилотирование таких инструментов, как WIP-лимиты, визуализация процессов, классы обслуживания и другие.

Результаты пилота применения Kanban-метода в одной из команд Московской биржи продемонстрировали ускорение более чем на треть, подтвердив предварительные оценки экспертов Fork-Tech.

«Полученный результат стал частью ИТ-стратегии Московской биржи, направленной на повышение прозрачности производственного цикла, устранение факторов, замедляющих реализацию задач, и планомерное развитие компании. Благодаря проекту с Fork-Tech мы протестировали альтернативные варианты организации работы и смогли понять возможные точки роста», — отметил Александр Агибалов, управляющий директор по развитию торгово-клиринговых систем Московской биржи.

«Проект с Московской биржей стал примером того, как путь к совершенствованию начинается с глубокого понимания текущего потока работ. Мы не навязывали готовое решение, а выстроили эволюционную стратегию изменений — с учетом задач, контекста и зрелости команды. Такой подход позволяет использовать Kanban-метод как инструмент роста», — сказала Анастасия Ластовкина, директор по цифровой трансформации Fork-Tech.