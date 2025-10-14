CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BSS-платформа Bercut обеспечила соответствие новым требованиям MNP для «Таттелекома»

Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», успешно адаптировала свою BSS-платформу IN@Voice под новые требования к процедуре переноса мобильных номеров (MNP-расшифровка) для оператора связи «Таттелеком». Проект реализован в сжатые сроки.

Обновленные требования к процедуре MNP (Mobile Number Portability) вступили в силу 1 сентября 2025 г. Они направлены на повышение прозрачности и снижение количества отказов при переносе номеров между операторами. Ключевым нововведением стал механизм независимого арбитража, который осуществляет Национальный исследовательский центр «Телеком» (НИЦ «Телеком») в роли оператора базы данных перенесенных номеров (БДПН).

Новая схема предусматривает завершение процедуры переноса только при полном соответствии персональных данных (ПД) абонента у принимающего и отдающего оператора. Данное требование направлено на устранение проблем, связанных с неисполнением абонентами требования по обновлению ПД.

Для обеспечения соответствия новым требованиям команда Bercut интегрировала в BSS-платформу IN@Voice механизм предварительной сверки данных путем доработки модуля MNP. Это техническое решение обеспечивает автоматическое инициирование процедур сверки при выявлении расхождений в данных при мониторинге статуса заявок.

«Мы благодарим партнера за оперативную поддержку требований в биллинговой системе. Механизм реализован максимально прозрачно и удобно, за счет чего сам переход к новому процессу MNP занял всего несколько недель. Главное, что теперь для абонентов услуга переноса номера стала более безопасной и прозрачной», — отметил замгендиректора по ИБ, директор департамента по ИТ «Таттелекома» Ильдар Нургалеев.

«Bercut традиционно занимает проактивную позицию в подготовке операторов к новым требованиям законодательства. В проекте с «Таттелекомом» мы настроили необходимый механизм работы BSS в новых условиях, в частности обеспечили предварительную сверку данных, которая снижает количество отказов по процессу MNP. Интеграция со СМЭВ, в свою очередь, обеспечивает верификацию по государственным реестрам и позволяет оператору не беспокоиться о соответствии требованиям к информационной безопасности», — сказал Валентин Сергиенков, руководитель внедрения Bercut.

