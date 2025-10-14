Аналитика «МегаФона»: как изменились цифровые привычки жителей Приангарья за пять лет

За последние пять лет жители Иркутской области стали более чем в два раза активнее выходить в сеть и лишь на 9% больше общаться по голосовой связи. Чаще остальных мобильным интернетом пользуются мужчины около 40 лет, прокачивающие за месяц в среднем по 32 ГБ и в свободное время открывающие приложение «ВКонтакте». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики «МегаФона» представили цифровой портрет пользователя сотовой связи в регионе. Как показывает Big Data оператора, мужчин среди абонентов в Приангарье сейчас чуть больше — 52,6%. Среди возрастных групп наиболее заметны люди 35-44 лет, составляющие треть от общего числа пользователей, а самые активные абоненты – это мужчины 40 лет, которые в среднем прокачивают в интернете 32 ГБ в месяц.

За пять лет значительно увеличилось потребление трафика: если раньше и горожанам, и сельчанам нужно было порядка 9 ГБ трафика в месяц, то сейчас жители региона стали ежемесячно потреблять по 22,5 ГБ. Самым «качающим» в регионе населенным пунктом стал Алзамай, где абоненты тратят почти 28 ГБ.

В то же время объемы телефонных звонков в области растут не так быстро как интернет-трафик. Если в 2020 г. житель региона в среднем общался по телефону с друзьями и близкими почти 10 часов в месяц, то в 2025 г. – лишь на час больше.

Изменились и любимые сервисы жителей Приангарья. Например, за последние пять лет отечественные видиохостинги, в том числе «VK Видео», Rutube и «Кинопоиск», стали в разы популярнее. На эти три ресурса направлено треть всего интернет-трафика из региона, хотя еще пять лет назад их суммарная доля составляла менее 4%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Однако среди соцсетей и мессенджеров теперь лидирует не VK, а Telegram, увеличивший трафик в 17 раз.

Выбор моделей телефона иркутяне делают в пользу Apple: самыми востребованными смартфонами являются iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 7. Также в топе есть модели от Samsung, Xiaomi и других производителей.

«С развитием телекома абоненты все больше проводят время в интернете и активнее совершают звонки. Мы постоянно работаем над надежностью и устойчивостью оборудования в условиях регулярно растущей нагрузки на сеть. Так, с начала текущего года наши специалисты установили и улучшили более 200 объектов связи. Новые станции появились в Ангарске, Усть-Илимске, Нижнеудинске, Братске, Иркутском районе, на Байкале и на других территориях», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области Андрей Медведев.