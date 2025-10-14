CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Абонентская база «СберМобайла» превысила 4,6 млн клиентов

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» в III квартале 2025 г. увеличил абонентскую базу до 4,6 млн клиентов. Ежеквартальный рост составил более 800 тыс. абонентов благодаря расширению географии присутствия до всех 89 регионов. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Основным драйвером роста в III квартале 2025 г. стало расширение географии присутствия компании. «СберМобайл» запустил продажи SIM-карт в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой Народной Республике. Ранее «СберМобайл» запустился в Крыму и Луганской Народной Республике.

Также в III квартале 2025 г. «СберМобайл» снизил процент оттока пользователей до уровня около 2%, что считается низким показателем в рамках телеком-рынка. Этого удалось достичь благодаря выгодным предложениям «СберМобайла» и бесплатной услуге по защите от телефонных мошенников «Хранитель». На сегодняшний день самыми популярными тарифами среди абонентов «СберМобайла» являются пакеты с 30 ГБ мобильного интернета за 600 руб. в месяц. Каждый тариф включает бесплатную услугу «Хранитель», которая защищает пользователей и их средства на счетах в Сбербанке от спама и мошеннических звонков.

«Традиционно летний период считается временем спада продаж, но несмотря на это мы смогли существенно нарастить абонентскую базу. В четвертом квартале мы ждем оживления активности и роста спроса от потребителей, и у нас большие планы по набору базы. Драйвером роста здесь станет запуск сразу нескольких экосистемных продуктовых хард-бандлов, что позволит еще увеличить LTV банковского клиента», – отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще