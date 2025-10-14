Абонентская база «СберМобайла» превысила 4,6 млн клиентов

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» в III квартале 2025 г. увеличил абонентскую базу до 4,6 млн клиентов. Ежеквартальный рост составил более 800 тыс. абонентов благодаря расширению географии присутствия до всех 89 регионов. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Основным драйвером роста в III квартале 2025 г. стало расширение географии присутствия компании. «СберМобайл» запустил продажи SIM-карт в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой Народной Республике. Ранее «СберМобайл» запустился в Крыму и Луганской Народной Республике.

Также в III квартале 2025 г. «СберМобайл» снизил процент оттока пользователей до уровня около 2%, что считается низким показателем в рамках телеком-рынка. Этого удалось достичь благодаря выгодным предложениям «СберМобайла» и бесплатной услуге по защите от телефонных мошенников «Хранитель». На сегодняшний день самыми популярными тарифами среди абонентов «СберМобайла» являются пакеты с 30 ГБ мобильного интернета за 600 руб. в месяц. Каждый тариф включает бесплатную услугу «Хранитель», которая защищает пользователей и их средства на счетах в Сбербанке от спама и мошеннических звонков.

«Традиционно летний период считается временем спада продаж, но несмотря на это мы смогли существенно нарастить абонентскую базу. В четвертом квартале мы ждем оживления активности и роста спроса от потребителей, и у нас большие планы по набору базы. Драйвером роста здесь станет запуск сразу нескольких экосистемных продуктовых хард-бандлов, что позволит еще увеличить LTV банковского клиента», – отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.