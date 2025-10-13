CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Максим Ликсутов: к 2030 году 70 новых высокотехнологичных компаний локализуют свои производственные мощности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва»

Высокотехнологичные предприятия каждый год модернизируют и открывают новые производства в столице. Благодаря поддержке города не менее 200 инновационных компаний будут работать на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» в 2030 г. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы создаем уникальную высокотехнологичную среду в ОЭЗ “Технополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из крупнейших в особой экономической зоне столицы, на ней работает свыше 130 компаний, где трудятся более девяти тыс. человек. Через пять лет здесь будет локализовано производство около 200 предприятий, а общее число рабочих мест достигнет 25 тыс. Расширение промышленного потенциала площадки возможно благодаря поддержке столицы: город предоставляет компаниям — резидентам ОЭЗ Москвы масштабные налоговые льготы и преференции», – сказал Максим Ликсутов.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Некс-Т» – до конца 2025 г. организует роботизированную линию по выпуску ЖК-модулей. Новое производство позволит заменить импортные аналоги и обеспечить российских производителей необходимыми компонентами для выпуска устройств различного назначения – телевизоров, мониторов, интерактивных панелей, а также медицинского и промышленного оборудования.

Другая компания-резидент столичной ОЭЗ – «Моторика» – в IV квартале 2025 г. расширит промышленные мощности, что позволит увеличить выпуск высокотехнологичной продукции до 10 тыс. изделий в год. Среди новинок предприятия — обновленный бионический протез, который поддерживает 23 настраиваемых жеста и оснащен функцией быстросъемной кисти.

Также в конце 2025 г. компания «Гем», которая производит медицинские изделия и расходные материалы к ним, запустит на территории столичной ОЭЗ автоматизированное производство контактных чашек Петри и Родека для клинической и санитарной микробиологии, а также начнет выпуск высокотехнологичного оборудования для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще