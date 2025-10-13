Максим Ликсутов: к 2030 году 70 новых высокотехнологичных компаний локализуют свои производственные мощности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва»

Высокотехнологичные предприятия каждый год модернизируют и открывают новые производства в столице. Благодаря поддержке города не менее 200 инновационных компаний будут работать на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» в 2030 г. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы создаем уникальную высокотехнологичную среду в ОЭЗ “Технополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из крупнейших в особой экономической зоне столицы, на ней работает свыше 130 компаний, где трудятся более девяти тыс. человек. Через пять лет здесь будет локализовано производство около 200 предприятий, а общее число рабочих мест достигнет 25 тыс. Расширение промышленного потенциала площадки возможно благодаря поддержке столицы: город предоставляет компаниям — резидентам ОЭЗ Москвы масштабные налоговые льготы и преференции», – сказал Максим Ликсутов.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Некс-Т» – до конца 2025 г. организует роботизированную линию по выпуску ЖК-модулей. Новое производство позволит заменить импортные аналоги и обеспечить российских производителей необходимыми компонентами для выпуска устройств различного назначения – телевизоров, мониторов, интерактивных панелей, а также медицинского и промышленного оборудования.

Другая компания-резидент столичной ОЭЗ – «Моторика» – в IV квартале 2025 г. расширит промышленные мощности, что позволит увеличить выпуск высокотехнологичной продукции до 10 тыс. изделий в год. Среди новинок предприятия — обновленный бионический протез, который поддерживает 23 настраиваемых жеста и оснащен функцией быстросъемной кисти.

Также в конце 2025 г. компания «Гем», которая производит медицинские изделия и расходные материалы к ним, запустит на территории столичной ОЭЗ автоматизированное производство контактных чашек Петри и Родека для клинической и санитарной микробиологии, а также начнет выпуск высокотехнологичного оборудования для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.