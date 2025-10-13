«Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов

В программный комплекс «КроСистем» через API интегрировали «Контур.Фокус» и «Фокус.Комплаенс». Теперь управление безопасности «СберСтрахования жизни» мгновенно получает информацию о контрагентах, экономя время на ручном поиске и анализе данных.

Проект реализовали в рамках стратегии совершенствования технологических процессов управления безопасности. Страховая компания искала централизованную, многофункциональную платформу, которая способна легко анализировать имеющуюся и интегрировать новую информацию о физлицах и юрлицах. В «СберСтрахование жизни» протестировали несколько решений и выбрали специализированные программные продукты «КроСистем».

Внедрение выполнили в сжатые сроки. В результате удалось оптимизировать и ускорить стандартные операции, а также наладить работу в единой системе для решения различных задач управления

Использование данных «Контур.Фокуса» и «Фокус.Комплаенса» в процессах автоматизации помогло повысить общую результативность специалистов управления безопасности и обеспечить обоснованность принимаемых решений.

«СберСтрахование жизни» и «КроСистем» продолжают совместное развитие проекта, активно используют новые возможности «Контур.Фокуса».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», отметил: «Гибкие возможности интеграции «Контур.Фокуса» позволяют встроить его в любую систему и адаптировать под рабочие процессы компании. С помощью решения можно буквально за секунды оценить надежность контрагентов по ряду аналитических показателей и составить полную картину о состоянии бизнеса партнера. В результате ускоряется проверка, сотрудники освобождаются от рутинной нагрузки, а риски ошибок, связанные с человеческим фактором, сводятся к минимуму».

Андрей Малышев, генеральный директор «КроСистем», сказал: «Внедрение программного комплекса в сжатые сроки привело к повышению эффективности автоматизации: ускорению операций, снижению рисков и централизации контроля над данными и процессами в единой платформе».

Александр Дирин, руководитель направления корпоративной безопасности управления безопасности «СберСтрахования жизни», сказал: «Теперь наши эксперты по безопасности могут сосредоточиться на стратегических вопросах, не отвлекаясь на рутинные операции по сбору и анализу данных и периодический мониторинг: система автоматически актуализирует данные и сообщает об изменениях».