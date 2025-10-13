«Группа Астра» и вендор НОТА подписали соглашение о создании программно-аппаратного комплекса на базе Astra Linux Embedded

«Группа Астра» и вендор НОТА подписали соглашение о совместной разработке программно‑аппаратных комплексов, представляющих собой терминалы на базе ПО от платформы корпоративных коммуникаций DION и встраиваемой версии операционной системы Astra Linux Embedded. Документ завизировали Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группа «Астра», и Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании НОТА (ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компании имеют опыт сотрудничества в рамках других продуктовых направлений — RuPost и Termidesk. Новое соглашение направлено на совместную разработку программно-аппаратных комплексов для видеоконференций DION, работающих на операционной системе Astra Linux Embedded.

НОТА разрабатывает специализированное программно-аппаратное решение с оборудованием для переговорных комнат – DION.Rooms, а также программное обеспечение DION.On-prem, которое устанавливается на центральные серверы корпоративных сетей. Оба технических комплекса позволяют сокращать время развертывания платформы DION до нескольких часов за счет готового к использованию комплекта софта и оборудования. При этом клиенты получают доступ к полному функционалу платформы, включая проведение конференций, резерв переговорных, звонки, а также календарь и почтовый сервис. В рамках нового соглашения встраиваемая редакция операционной системы Astra Linux будет установлена как в небольшие терминалы, размещаемые в переговорных комнатах, так и в центральные серверные платформы, обслуживающие всю организацию.

Партнеры рассчитывают, что их совместный продукт найдет широкое применение как в малом бизнесе, так и в крупных корпоративных структурах, требующих качественного сервиса видеосвязи.

«Бизнесу критически важно быстро и без лишних расходов внедрять надежные коммуникационные решения. Интеграция Astra Linux Embedded в программно-аппаратный комплекс DION дает клиентам полностью отечественное, безопасное и экономически выгодное решение, которое легко масштабировать от небольших офисов до корпоративных сетей. Мы уверены, что такой подход ускорит цифровую трансформацию российских компаний и снизит их зависимость от зарубежных технологий», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группа «Астра».

«Наши клиенты все чаще нуждаются в единой готовой к эксплуатации платформе, которая одновременно гарантирует высокую производительность и соответствие требованиям кибербезопасности. Совместный проект с «Группой Астра» позволяет нам предложить именно такое решение: терминалы и серверы, работающие на проверенной встраиваемой ОС, что сокращает издержки на лицензирование и обслуживание, а также ускоряет возврат инвестиций в коммуникационную инфраструктуру», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании НОТА.