CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

BeringPro заключила соглашение о партнерстве с IT Vectura

BeringPro (ГК Softline), участник сферы ИТ-консалтинга, и компания IT Vectura, разработчик цифровой платформы для автоматизации промышленной логистики, заключили соглашение о партнерстве. Цель — обеспечить бизнес клиентов BeringPro, группы компаний «Борлас» и ГК Softline решениями мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа IT Vectura — система, которая охватывает управление транспортом, складом, двором, грузовым терминалом и маршрутизацией. Линейка решений IT Vectura Logistic Platform строится как конструктор и позволяет вести все процессы логистики в едином информационном пространстве для достижения прозрачности операций и принятия управленческих и операционных решений для увеличения прибыли и сокращения расходов.

Евгения Тропина, партнер BeringPro: «IT Vectura — современная платформа, на базе которой разработаны продукты классов TMS, WMS, YMS, TOS, по функциональности и технологиям сопоставимые с мировыми аналогами. Мы уверены, что реализация решений на базе этих продуктов позволит нашим клиентам стать более эффективными в управлении логистическими процессами компании, а значит и более конкурентоспособными».

Михаил Егошин, CEO IT Vectura: «Партнерство с BeringPro, одним из ведущих ИТ интеграторов и бизнес-консультантов в России и СНГ, поможет нам совместно реализовывать масштабные проекты в области цифровой трансформации процессов промышленной логистики, и принесет обеим сторонам усиление позиций на рынке TMS».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Онлайн-семинар по организации рабочих мест прошел в студии дополненной реальности

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще