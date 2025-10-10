Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»

Государственное учреждение здравоохранения «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт», прошла в 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Требования постановления Правительства № 1478 и указа Президента России № 166 по установке российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры коснулись учреждений здравоохранения Амурской области. «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗ АМИАЦ), подконтрольный Минздраву региона, с 2023 г. начал поиск отечественного ИТ-продукта — безопасной операционной системы — на замену зарубежным решениям.

Специалисты АМИАЦ выбрали систему «Ред ОС» от компании «Ред софт». Предварительный анализ показал, что «Ред ОС» обеспечивала безопасную работу информационных систем, медоборудования и сохранность персональных данных сотрудников и пациентов медицинских организаций.

Отдел программного и технического обеспечения АМИАЦ совместно с ИТ-специалистами медицинских организаций и «Ред софт» установил операционные системы в учреждениях здравоохранения в четыре этапа: 2023 г. — 1 650 рабочих мест; начало 2024 г. — 218 рабочих мест; середина 2024 г. — 50 серверов; конец 2024 г. — 28 серверов.

Всего «Ред ОС» установлена на 1 868 рабочих местах медицинского персонала, а также на 78 серверах. Отечественное решение внедрено в 20 организациях здравоохранения Амурской области. Проект цифрового импортозамещения региона рассчитан до 2030 г.

«Для системы здравоохранения нашего региона очень важен переход на отечественные ИТ-решения, безопасность которых подтверждена Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. Сотрудничество Амурской области с «Ред софт» вышло на новый качественный уровень после масштабного внедрения «Ред ОС» и положительных отзывов врачей и ИТ-специалистов о работе с этой операционной системой. За годы сотрудничества мы перевели на «Ред ОС» около 2 000 рабочих мест и серверов и не собираемся останавливаться», – отметила заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

«Переход на отечественную операционную систему «Ред ОС» позволил нам обеспечить информационную безопасность медицинских учреждений Амурской области и сохранить персональные данные пациентов и сотрудников. Мы гордимся достигнутыми результатами и планируем продолжить внедрение российских разработок в здравоохранении региона до полного завершения программы импортозамещения», – сказал заместитель министра здравоохранения Амурской области Игорь Богомаз.

«Благодарим АМИАЦ за выбор нашей операционной системы. Продолжим оказывать поддержку системе здравоохранения стратегически важного региона страны, Дальнего Востока. Совместно с руководством Амурской области продолжим работу по цифровому импортозамещению в других социально значимых областях», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

В сентябре 2024 г. «Ред софт» и Минздрав Амурской области заключили соглашение о партнерстве. Министр здравоохранения Светлана Леонтьева отметила, что сотрудничество с «Ред софт» позволит региону придерживаться стратегической цели по отказу от зарубежного программного обеспечения.