CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»

Государственное учреждение здравоохранения «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт», прошла в 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Требования постановления Правительства № 1478 и указа Президента России № 166 по установке российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры коснулись учреждений здравоохранения Амурской области. «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗ АМИАЦ), подконтрольный Минздраву региона, с 2023 г. начал поиск отечественного ИТ-продукта — безопасной операционной системы — на замену зарубежным решениям.

Специалисты АМИАЦ выбрали систему «Ред ОС» от компании «Ред софт». Предварительный анализ показал, что «Ред ОС» обеспечивала безопасную работу информационных систем, медоборудования и сохранность персональных данных сотрудников и пациентов медицинских организаций.

Отдел программного и технического обеспечения АМИАЦ совместно с ИТ-специалистами медицинских организаций и «Ред софт» установил операционные системы в учреждениях здравоохранения в четыре этапа: 2023 г. — 1 650 рабочих мест; начало 2024 г. — 218 рабочих мест; середина 2024 г. — 50 серверов; конец 2024 г. — 28 серверов.

Всего «Ред ОС» установлена на 1 868 рабочих местах медицинского персонала, а также на 78 серверах. Отечественное решение внедрено в 20 организациях здравоохранения Амурской области. Проект цифрового импортозамещения региона рассчитан до 2030 г.

«Для системы здравоохранения нашего региона очень важен переход на отечественные ИТ-решения, безопасность которых подтверждена Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. Сотрудничество Амурской области с «Ред софт» вышло на новый качественный уровень после масштабного внедрения «Ред ОС» и положительных отзывов врачей и ИТ-специалистов о работе с этой операционной системой. За годы сотрудничества мы перевели на «Ред ОС» около 2 000 рабочих мест и серверов и не собираемся останавливаться», – отметила заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

«Переход на отечественную операционную систему «Ред ОС» позволил нам обеспечить информационную безопасность медицинских учреждений Амурской области и сохранить персональные данные пациентов и сотрудников. Мы гордимся достигнутыми результатами и планируем продолжить внедрение российских разработок в здравоохранении региона до полного завершения программы импортозамещения», – сказал заместитель министра здравоохранения Амурской области Игорь Богомаз.

«Благодарим АМИАЦ за выбор нашей операционной системы. Продолжим оказывать поддержку системе здравоохранения стратегически важного региона страны, Дальнего Востока. Совместно с руководством Амурской области продолжим работу по цифровому импортозамещению в других социально значимых областях», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

В сентябре 2024 г. «Ред софт» и Минздрав Амурской области заключили соглашение о партнерстве. Министр здравоохранения Светлана Леонтьева отметила, что сотрудничество с «Ред софт» позволит региону придерживаться стратегической цели по отказу от зарубежного программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы»

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще