«Сомерс» запустила в Таджикистане оплату госуслуг на POS-терминалах

Компания-разработчик кассово-платежных решений «Сомерс» (ГК Softline) запустила приложение, позволяющее оплачивать государственные услуги непосредственно на банковских терминалах. Устройства могут быть установлены в аптеках, супермаркетах и других точках обслуживания, что дает гражданам еще один способ оплаты пошлин и государственных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Приложение работает на платежных устройствах системообразующих банков Таджикистана и может быть масштабировано на другие финансовые организации по всему СНГ.

Благодаря продукту «Сомерс» граждане Таджикистана могут оплачивать пошлины и другие госплатежи не в специализированных киосках, а там, где они уже совершают повседневные операции. Банкам сервис дает возможность расширить набор услуг для клиентов и одновременно выполнять требования регуляторов по внедрению такой функциональности на уровне ПО и платежной инфраструктуры.

Проект уже внедрен для первых партнеров — изначально сервис начал работу в Международном банке Таджикистана. Успех пилотного проекта запустил серию обращений со стороны других кредитных организаций: сегодня продукт также используется в Инвестиционно-кредитном банке (ICB). Для еще одного крупного игрока Таджикистана — Актив банка — на текущем этапе проводится доработка продукта под специфические требования финансовой организации.

Технически команда «Сомерс» разработала специализированное приложение, выполняющее роль шлюза между банковской системой и государственным сервисом: интеграция построена на основе предоставленных банками персональных API и документации. Специалисты «Сомерс» реализовали бизнес-логику приложения, пользовательский интерфейс, валидацию данных и техническую интеграцию с собственным платежным ПО SomersPOS. При каждом внедрении продукт кастомизируется под специфику взаимодействия конкретного банка с госсистемой, что обеспечивает стабильную работу в реальном окружении.

Процесс оплаты реализован максимально просто и привычно для клиента: кассир запускает приложение на терминале, покупатель выбирает нужную услугу и вводит требуемые персональные данные, система проверяет информацию, запрашивает у государственной системы актуальную сумму платежа и после подтверждения клиента проводится транзакция с помощью платежного ПО.

«Мы создали продукт, устраняющий барьеры между гражданином и государственными услугами в Таджикистане. Это решение — одновременно и про удобство для людей, и про практичность для банков: оно помогает исполнить регуляторные требования без лишних действий со стороны клиента», — сказал Александр Шпет, основатель «Сомерс» (ГК Softline).

Проект реализован командой «Сомерс» при участии кураторов, аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Компания берет на себя полную техническую реализацию и сопровождение интеграций под индивидуальные требования банков-партнеров. В компании «Сомерс» планируют оформить приложение как отдельный продукт и масштабировать его на другие банки Таджикистана и по запросу на соседних рынках.