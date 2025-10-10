CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Генподрядчик «ПрофКонсалтИнвест» автоматизировал управление финансами для строгого контроля расходов

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого учета в строительной компании «ПрофКонсалтИнвест» на базе решения «Бит.Финанс». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В условиях повышенных требований к финансовой дисциплине и управлению затратами компания реализовала комплексное решение, позволившее перевести все процессы казначейства, бюджетирования и учета договоров в прозрачную цифровую среду.

«При работе над масштабными инфраструктурными проектами очень важны прозрачность и управляемость финансовых потоков. Внедрение «Бит.Финанс» дало нам удобные инструменты для гибкого и безотказного контроля за соблюдением лимитов и надежный источник актуальных данных о финансах для принятия решений по управлению расходами», — отметили представители «ПрофКонсалтИнвест».

Раньше финансовый контроль в компании был фрагментирован. Платежи согласовывали по электронной почте, а соблюдение бюджетных лимитов и исполнение смет контролировали в таблицах Excel. Такой уклад грозил несвоевременными платежами и перерасходом средств и сильно затруднял подготовку управленческой отчетности для руководства и контрагентов.

Внедрение «Бит.Финанс» позволило автоматизировать все ключевые операции: от подачи заявки на платеж до ее отражения в бюджете. Введение автоматических лимитов по статьям, проектам и спецсчетам обеспечило жесткий контроль над расходованием денежных средств, что особенно актуально в текущей экономической нестабильности.

В рамках проекта была создана единая информационная база, устранившая необходимость работы с разрозненными данными. Были автоматизированы контуры казначейства, что сделало процесс согласования и исполнения платежей прозрачным и регламентированным.

Формирование основных отчетов (БДДС, БДР и Баланса) теперь происходит в системе автоматически, без ручного сбора данных в таблицах. Это ускорило подготовку отчетности и повысило достоверность данных. Также был внедрен учет исполнения договоров с контрагентами, который упростил подготовку специализированной отчетности для заказчиков и банков.

«Мы предложили заказчику отраслевое решение, ориентированное на проектный подход в строительстве, которое было внедрено с акцентом на типовой функционал, что позволило получить результат быстро и без дорогих доработок. Сегодня эффективность управления расходами выходит на первый план, и наша система дает руководителям инструмент для тотального контроля и оптимального распределения ресурсов», — сказал руководитель отдела внедрения Центрального офиса компании «Первый Бит» Сергей Громов.

Проект был завершен в марте 2025 г. и затронул 30 автоматизированных рабочих мест.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Власти хотят разрешить в России покупку криптовалют широкому кругу инвесторов

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы»

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще