Генподрядчик «ПрофКонсалтИнвест» автоматизировал управление финансами для строгого контроля расходов

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого учета в строительной компании «ПрофКонсалтИнвест» на базе решения «Бит.Финанс». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В условиях повышенных требований к финансовой дисциплине и управлению затратами компания реализовала комплексное решение, позволившее перевести все процессы казначейства, бюджетирования и учета договоров в прозрачную цифровую среду.

«При работе над масштабными инфраструктурными проектами очень важны прозрачность и управляемость финансовых потоков. Внедрение «Бит.Финанс» дало нам удобные инструменты для гибкого и безотказного контроля за соблюдением лимитов и надежный источник актуальных данных о финансах для принятия решений по управлению расходами», — отметили представители «ПрофКонсалтИнвест».

Раньше финансовый контроль в компании был фрагментирован. Платежи согласовывали по электронной почте, а соблюдение бюджетных лимитов и исполнение смет контролировали в таблицах Excel. Такой уклад грозил несвоевременными платежами и перерасходом средств и сильно затруднял подготовку управленческой отчетности для руководства и контрагентов.

Внедрение «Бит.Финанс» позволило автоматизировать все ключевые операции: от подачи заявки на платеж до ее отражения в бюджете. Введение автоматических лимитов по статьям, проектам и спецсчетам обеспечило жесткий контроль над расходованием денежных средств, что особенно актуально в текущей экономической нестабильности.

В рамках проекта была создана единая информационная база, устранившая необходимость работы с разрозненными данными. Были автоматизированы контуры казначейства, что сделало процесс согласования и исполнения платежей прозрачным и регламентированным.

Формирование основных отчетов (БДДС, БДР и Баланса) теперь происходит в системе автоматически, без ручного сбора данных в таблицах. Это ускорило подготовку отчетности и повысило достоверность данных. Также был внедрен учет исполнения договоров с контрагентами, который упростил подготовку специализированной отчетности для заказчиков и банков.

«Мы предложили заказчику отраслевое решение, ориентированное на проектный подход в строительстве, которое было внедрено с акцентом на типовой функционал, что позволило получить результат быстро и без дорогих доработок. Сегодня эффективность управления расходами выходит на первый план, и наша система дает руководителям инструмент для тотального контроля и оптимального распределения ресурсов», — сказал руководитель отдела внедрения Центрального офиса компании «Первый Бит» Сергей Громов.

Проект был завершен в марте 2025 г. и затронул 30 автоматизированных рабочих мест.