В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф»

Более 240 видеоконференций в месяц и свыше 500 участников одновременно — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского создал систему дистанционного обучения на базе отечественного ПО «Труконф». Проект был реализован с целью создать надежную и гибкую среду для онлайн-обучения. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Основная цель внедрения ВКС-системы в университет — переход на дистанционное обучение. Для этого вузу требовалось решение, которое бы обеспечило стабильную связь и инструменты для совместной работы для всех участников образовательного процесса.

Главными требованиями ВУЗа были возможность одновременного подключения к видеолекциям и вебинарам более 500 человек, стабильная связь даже при неидеальных сетевых условиях, участие в конференциях с любого устройства и большой выбор инструментов для совместной работы.

Выбирая платформу для дистанционного обучения, ОмГУ нашли комплексное решение — «Труконф». Отечественное решение TrueConf Server развернуто во внутреннем контуре ВУЗа, что обеспечивает независимость от сторонних сервисов и исключает риски доступа третьих лиц. Студенты и преподаватели подключаются к занятиям с любых устройств: ПК, ноутбуков, смартфонов, что обеспечивает максимальную гибкость в процессе обучения.

В среднем в университете проводится около 240 видеолекций в месяц, система задействована как в реализации основных образовательных, так и дополнительных программ университета. Благодаря простоте и удобству приложений, в ОмГУ смогли организовать образовательный процесс не только для студентов вуза, но и для обучающихся в возрасте от 10 лет.

Преподаватели записывают конференции, общаются со студентами и коллегами во встроенном мессенджере, отслеживают посещаемость, создают виртуальные комнаты под разные дисциплины, используют удобные инструменты для совместной работы: показ презентаций, аннотирование и указку, демонстрацию экрана, а также ИИ–функцию распознавания доски.

Специальный режим конференции «Видеоурок», при котором преподаватель может видеть всех студентов, а студенты — только преподавателя, позволяет учащимся полностью сосредоточиться на предмете и повышает эффективность дистанционного обучения, делая его доступнее и комфортнее.

«Мы тщательно подбирали решение, которое бы полностью соответствовало требованиям университета. «Труконф» оказался наилучшим вариантом — он удобен в использовании и предоставляет все необходимые функции для обучения, что делает его эффективным инструментом для современного дистанционного образования и взаимодействия» — отметила начальник отдела программ высшего образования Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Евгения Дмитриева.

