«Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СерчИнформ КИБ»

ИТ-компания «Спикател» присоединилась к партнерской программе «СерчИнформ». Поставщик облачных и ИБ-решений включил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» в портфель продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

DLP от «СерчИнформ» – система для защиты от утечек и корпоративного мошенничества. КИБ помогает бизнесу сохранить конфиденциальные данные, выявлять мошеннические схемы, мониторить рабочую активность сотрудников и пр.

«Партнерство с «СерчИнформ» расширяет нашу экспертизу в области информационной безопасности, – сказал технический директор «Спикател» Евгений Пудовкин. – Мы видим потребность рынка в комплексных российских ИБ-решениях. Потому выбирали систему, которая подойдет бизнесу любого масштаба и отрасли. DLP-система «СерчИнформ КИБ» в продуктовой линейке «Спикател» позволит нашим клиентам выстраивать проактивную защиту от внутренних угроз».

Специалисты «Спикател» прошли обучение в «СерчИнформ» и могут оказывать инженерную поддержку: внедрять систему и настраивать политики безопасности для расследования инцидентов, а также помогать заказчикам использовать все возможности DLP для получения максимального результата.

«То, что у нас появляются новые партнеры, которые помогают заказчикам разворачивать защитные решения и сопровождают их эксплуатацию – безусловно положительная тенденция. Это делает безопасность доступнее, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Проактивная защита – это симбиоз стабильной работы системы, инновационных технологий защиты и высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности».

