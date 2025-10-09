CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы «Тринити» полностью совместимы

Компании «Конфидент» и «Тринити Солюшнс» протестировали совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов «Тринити». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Специалисты Центра защиты информации «Конфидент» и ООО «Тринити Солюшнс» провели успешные испытания и подтвердили полную совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397) и серверов «Тринити». Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock и оборудования «Тринити Солюшнс» не зависит от используемой операционной системы.

Совместимое оборудование – серверы ER220HDR-M8, ER225HR-M8, ER220HDR-M7, ER225HDR-M7.

СДЗ ПР Dallas Lock

Сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС). Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

Серверы «Тринити»

Компания «Тринити» — российский производитель серверов, специализирующийся на разработке, тестировании и выпуске оборудования для построения современной ИТ-инфраструктуры. Создают отечественные серверы, соответствующие требованиям производительности, надёжности и нормативной совместимости для заказчиков из госсектора, промышленности, энергетики, науки и образования. Серверы «Тринити» входят в реестр Минпромторга России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще