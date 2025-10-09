CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем

R-Style Softlab представил свои флагманские разработки и обновленное решение для работы банков с цифровым рублем RS-Digital Ruble. Продемонстрированы новые возможности RS-Digital Ruble для розничных клиентов банков и проработанные бизнес-сервисы для корпоративных клиентов: конвертация валюты в цифровую форму и обратно, доступ к проведению самоисполняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интеграции с платформой цифрового рубля ЦБ с программами консалтинга и ИБ-сервисом «под ключ». С адаптером RS‑Digital Ruble с уже пройденной оценкой влияния банк сможет запустить цифровой рубль в короткий срок без дополнительной нагрузки на ИТ-ресурсы, а библиотека готовых решений SDK откроет доступ к операциям с ЦР в мобильном приложении банка.

Директор проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов: «Модуль SDK с готовыми сценариями позволяет интегрировать Цифровой рубль в банк-клиент без долгой доработки ДБО. Для розничных клиентов это открывает доступ ко всем операциям с новой формой валюты, для юридических лиц ДБО становится настоящим «бизнес-классом» мобильного банкинга c удобным набором функций и цифровым рублем».

