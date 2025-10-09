«М.Видео» фиксирует ажиотажный спрос на новинки Apple по итогам предзаказа

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги предзаказа на новые устройства Apple, который стартовал 10 сентября. Интерес покупателей превзошел ожидания: продажи в онлайн-каналах выросли на 40% год к году, а суммарное число оформленных предзаказов на новые iPhone, Apple Watch и AirPods оказалось кратно выше показателей предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Наибольший интерес традиционно пришелся на флагманские модели iPhone. Спрос на iPhone 17 256 ГБ оказался в 2,5 раза выше, чем на iPhone 16 256 ГБ годом ранее. На iPhone 17 Pro Max 512 ГБ предзаказов оформили на 35% больше, чем на предыдущий iPhone 16 Pro Max 256 ГБ. При этом доля старшей модели Pro Max достигла 42% всех заказов. В цветовой палитре лидирует оттенок Orange (39% всех Pro-моделей), а на второе место впервые вышел Blue (33%). Линейка iPhone Air пока формирует менее 4% совокупных предзаказов.

По количеству оформленных заказов наибольшую активность показали покупатели из Москвы (31%), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Нижнего Новгорода. В рознице лидером также осталась Москва, на второе место вышел Новосибирск, далее следуют Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.

Высокий интерес зафиксирован и к носимой электронике Apple. Предзаказы на Apple Watch Series 11 превысили результаты Series 10 в 2,2 раза, а на Apple Watch Ultra 3 — в 1,8 раза. Модель SE 3 показала стабильные результаты, сопоставимые с прошлым годом. Наибольший прирост продемонстрировали наушники AirPods Pro 3, которых заказано в 3,1 раза больше, чем AirPods Pro 2 годом ранее.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Итоги предзаказа на новые устройства Apple подтверждают высокий интерес покупателей к экосистеме бренда. Мы видим кратный рост предзаказов на флагманские iPhone, уверенный спрос на носимую электронику и активность во всех федеральных округах страны. Для многих клиентов очень важно получить новые гаджеты “яблочной” компании одними из первых, и мы как Главный эксперт по технике рады предоставить им такую возможность».

Стоимость новинок на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо»: iPhone 17 256 Гб — 107,99 тыс. руб.; iPhone 17 512 Гб — 129,99 тыс. руб.; iPhone Air 256 Гб — 134,99 тыс. руб.; iPhone Air 512 Гб — 164,99 тыс. руб.; iPhone 17 Pro 256 Гб — 159,99 тыс. руб.; iPhone 17 Pro 512 Гб — 189,99 тыс. руб.; iPhone 17 Pro Max 256 Гб — 179,99 тыс. руб.; iPhone 17 Pro Max 512 Гб — 209,99 тыс. руб.;

Apple Watch Series 11: 42 мм S/M Jet Black — 49,99 тыс. руб.; 42 мм S/M Rose Gold — 49,99 тыс. руб.; 42 мм S/M Space Gray — 49,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Jet Black — 54,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Rose Gold — 54,99 тыс. руб.; 46 мм M/L Space Gray — 54,99 тыс. руб.

Apple Watch SE 3: 40 мм S/M — 32,99 тыс. руб.; 40 мм M/L — 32,99 тыс. руб.; 44 мм M/L — 36,99 тыс. руб.

Apple Watch Ultra 3: 49 мм Ocean Band Neon Green — 105,99 тыс. руб.; 49 мм Ocean Band Black — 105,99 тыс. руб.

AirPods Pro 3 (3rd gen, USB-C) — 32,99 тыс. руб.