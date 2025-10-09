CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи

МТС продолжает отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в LTE (4G). В III квартале 2025 г. компания прекратила использование сетей третьего поколения еще в девяти городах восьми регионов России: в Республике Адыгея, в Калининградской, Самарской, Челябинской и Ярославской областях, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. В течение октября МТС отключит 3G в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле, а до конца года – в Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как планировалось ранее, МТС отключит в 2025 г. половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% на сегодня выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

Отказ от устаревшей технологии и перевод частот в LTE увеличивает скорости передачи данных на 20-25%, расширяет доступ абонентов к современным цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Переход для абонентов проходит гладко из-за крайне малой доли старых телефонов 3G, а также за счет субсидирования обновления устройств компанией.

В июле–сентябре 2025 г. сети 3G были отключены в городах Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск, Кинель (Самарская область).

В первом полугодии 2025 г. МТС уже прекратила использование сетей третьего поколения в 12 городах десяти регионов: Ревда (Свердловская область), Саяногорск (Хакасия), Усолье Сибирское (Иркутская область), Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская область), Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск (Башкортостан), Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская область), Лабинск (Краснодарский край), Дербент (Дагестан).

МТС приступила к отключению 3G в рамках первых пилотных проектов в городах Всеволожск (Ленинградская область), Углич (Ярославская область), Санкт-Петербург и в Ленинградской области в 2023-2024 гг.

