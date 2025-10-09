CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация
|

Московская биржа обновляет механизм расчета индексов иностранных цифровых валют

Московская биржа обновляет методику расчета индексов иностранных цифровых валют. Изменения предусматривают начало использования для расчета спотовых цен криптовалют, а не производных инструментов на них как ранее, а также старт расчета нового индекса —Индекса МосБиржи Эфириума. Об этом CNews сообщили представители МосБиржи.

Индекс МосБиржи Эфириума (код – MOEXETH) отражает динамику цены Эфириума. Индикатор будет рассчитываться один раз в день в 12:30 МСК на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индексы иностранных цифровых валют рассчитываются как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются. Текущие весовые коэффициенты доступны на странице Индекса.

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базового актива для финансовых инструментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще