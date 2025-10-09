IEK GROUP и CSoft Development представляют новый инструмент для проектировщиков

IEK GROUP, один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, сообщает о новом продукте в комплексе цифровых решений для проектирования ― базе данных информационных моделей кабеленесущей продукции IEK GROUP для Model studio CS Кабельное хозяйство.

Это результат совместной работы с отечественным разработчиком инженерного программного обеспечения и технологий компанией CSoft Development, который работает на рынке уже более 30 лет. Выпускает Model Studio CS – комплексную систему 3D-проектирования объектов промышленного и гражданского строительства.

Помимо новой базы, в комплекс цифровых инструментов проектировщика IEK GROUP входят BIM-библиотеки и плагины для различных платформ, 2D и 3D-модели оборудования в разных форматах, конфигураторы и калькуляторы, альбомы типовых решений и справочные материалы.

«Рынок проектирования инженерных систем, согласно анализу маркетингового агентства ГидМаркет, растет: в 2020-2024 годах потребление проектных услуг на душу населения увеличилось на 21,8%. Проектировщики составляют значительную часть нашей аудитории. Наша цель ― оптимизировать их рабочие процессы», ― говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса IEK GROUP Артем Маймор.

Цифровые инструменты автоматизируют рутинные операции, повышают точность расчётов, ускоряют процесс и снижают вероятность ошибок.

Разработку IEK GROUP ведет силами своих IT- и BIM-специалистов совместно с отечественными компаниями ― лидерами этой отрасли. Например, с соавторами базы МКНС, компанией CSoft Development и студией Bolapansoft, которая является аккредитованным центром компетенций Model Studio CS, IEK GROUP работает уже не первый год.

С помощью новой базы инженеры имеют возможность использовать готовые отработанные решения, выполнять разработку проекта кабельных трасс в Model Studio CS как по прототипам кабельных конструкций, так и с использованием технологии построения с помощью мини-каталогов и кабельных сечений, минимизировать ошибки при проектировании, увеличить скорость сборки нужных конфигураций кабельных конструкций.

Производство металлических кабеленесущих систем являются одним из ключевых направлений деятельности холдинга. Его мощности позволяют выпускать порядка 300 млн погонных метров МКНС в год. Они будут изготавливаться также на новом комплексе, который готовится к открытию в Балабаново Калужской области. Завод будет выпускать модернизированный конструктив листовых лотков и новинки «тяжелых» серий для промышленности.

Учитывая высокую рыночную востребованность кабеленесущих систем, база данных МКНС является важным инструментом в работе проектировщиков.

«АО «СиСофт Девелопмент» приветствует любые разработки своих партнеров и клиентов, если они помогают развитию наших продуктов», — говорит руководитель департамента внедрения ПО ГК «СиСофт» Степан Воробьев.

База моделей МКНС станет первой в реестре подобных. В планах IEK GROUP ― поэтапное создание баз данных для Model Studio CS по всем значимым товарным направлениям.