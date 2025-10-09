ГК «Благо» и «1С-Рарус» провели цифровую перестройку логистических процессов

В рамках цифровизации логистических процессов в группе компаний «Благо» внедрена TMS-система на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп». Значительно оптимизированы процессы мониторинга и контроля автоперевозок. Ожидается снижение транспортных расходов на 2% в динамике 12 месяцев благодаря улучшению качества подбора поставщиков транспортных услуг и автоматизации проведения тендеров, аукционов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Для осуществления полноценного контроля за организацией автоперевозок ГК «Благо» потребовалось перейти на интегрированную TMS-систему. Выбирали между отраслевыми системами разных разработчиков. Проект доверили команде «1С-Рарус»: интегратор внедряет решения собственной разработки и в компании есть отдельное направление автоматизации управления транспортом и логистикой.

В качестве основы для цифровизации процессов выбрали «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп».

Результаты проекта

Выстроен последовательный учет автомобильных грузоперевозок в рамках группы компаний благодаря автоматизации бизнес-процессов логистики и управления транспортной логистикой.

Объединены внутренний и внешний контуры логистических процессов посредством интеграции системы управления транспортом и перевозками с учетной системой «1С:ERP», «1С:Документооборот», а также с внешними ресурсами (тендерные площадки, логистические операторы).

Улучшено качество подбора поставщиков транспортных услуг: автоматизированы процессы проведения тендеров, аукционов и возможность выбора лучших предложений сторонних перевозчиков; настроены интеграции с сервисами крупных рыночных представителей для возможности мониторинга тарифов и цен. Ожидаемый эффект - 2% снижения транспортных расходов в динамике 12 месяцев.

Удалось повысить уровень сервиса и снизить потери в операционной деятельности. Ведется онлайн-мониторинг за исполнением рейсов и оценка показателей на каждой стадии транспортировки груза.

Достигнута положительная динамика по оптимизации плеч доставки (анализ и улучшение расстояния между пунктами отправки и назначения для уменьшения затрат и времени доставки грузов).

Уменьшено влияние человеческого фактора на принятие и осуществление действий и решений, влияющих на эффективность использования ресурсов ГК «Благо».

Сокращены временные затраты на ввод в должность новых сотрудников управления организации автоперевозок ГК «Благо». Автоматизация позволила повысить кросс-функциональность сотрудников.

Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации бизнеса ГК «Благо»: «Деятельность управления по организации перевозок напрямую влияет на операционную эффективность, себестоимость продукции, качество товаров и общую конкурентоспособность холдинга. Благодаря автоматизации управления автоперевозками увеличилась скорость реакции на происходящие изменения и отклонения от плановых показателей. Мы продолжаем сотрудничество с компанией "1С-Рарус" в части сопровождения и развития созданной системы в рамках новых/дополненных бизнес-требований. Готовимся к переходу на электронные перевозочные документы, масштабируем функционал по онлайн-мониторингу внешних исполнителей с помощью мобильного приложения, развиваем аналитические инструменты».