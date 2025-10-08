В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт»

В Курском железнодорожном техникуме Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I открылась первая в Курске и Курской области учебно-исследовательская лаборатория по работе с операционными системами «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Обучение в новой лаборатории позволит студентам приобрести востребованные компетенции в области создания и администрирования комплексных ИТ-инфраструктур на базе отечественных решений. Полученные теоретические и практические знания позволят будущим специалистам обеспечивать безопасную работу цифровых сервисов, систем логистики, управления движением и связи, от которых зависит стабильность перевозок.

«Мы постоянно наращиваем сотрудничество с вузами и колледжами, предлагая отечественные разработки, учебные материалы, программы сертификации, базы практик и стажировок, ― сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО». ― Сотрудничество с Курским железнодорожным техникумом станет отправной точкой для подготовки востребованных специалистов, готовых обеспечивать технологическую независимость и безопасность транспортной логистики страны».

В лаборатории будут обучать студентов с применением ОС семейства «Альт»; проводить занятия, практики, стажировки и другие обучающие и профориентационные мероприятия для студентов; обучать студентов сетевому и системному администрированию GNU/Linux-систем на примере ОС «Альт». «Базальт СПО» будет предоставлять учебно-методические материалы для использования в учебном процессе.

Для реализации учебно-исследовательского направления будут задействованы компьютерные классы, оснащенные рабочими станциями с операционными системами «Альт».

«Мы живем в эпоху стремительных технологических изменений, и наша задача — подготовить специалистов, способных эффективно работать в этих условиях. Сотрудничество с «Базальт СПО» — это важный шаг на пути к достижению этой цели. Я уверен, что вместе мы сможем создать все условия для того, чтобы наши выпускники стали профессионалами высокого класса, способными решать самые сложные задачи в сфере железнодорожного транспорта», ― сказал Владимир Агеев, директор Курского железнодорожного техникума - филиала ПГУПС.

Проект «Альт Академия» объединяет более 10 учебных лабораторий в ведущих вузах страны, первая из которых была открыта в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.