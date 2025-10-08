SimpleOne выпустила HRMS 1.1.0 с функциональностью тестирования сотрудников

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила новую версию HRM-системы. В обновлении автоматизирована проверка знаний при аттестации и обучении, а также расширены возможности защиты финансовых данных.

В новой версии SimpleOne HRMS появилась категория форм опросов «Тест» для проверки знаний сотрудников. В заполненных тестах система автоматически проверяет ответы, рассчитывает результат и оценивает сотрудника по заданным критериям. Дополнительно можно настроить минимальный балл для прохождения, показ правильных ответов после завершения и доступ к повторному прохождению.

HR-специалисты получают результаты в режиме реального времени: система собирает данные, формирует статистику, отображает распределение ответов и детальные результаты каждого сотрудника. При необходимости можно быстро отправить массовые напоминания тем, кто не заполнил форму. Для более сложной аналитики собранных данных платформа SimpleOne позволяет использовать ИИ-модели.

Работа с формами на портале стала удобнее и для сотрудников. Если ранее они искали формы в общем списке задач, то сейчас на главной странице портала доступна отдельная карточка «Формы и опросы» со всеми назначенными опросами и тестами.

«Компании тратят десятки часов на проверку тестов при аттестации и допуске к работе — новая версия SimpleOne HRMS устраняет эту рутину. HR-команда получает данные в режиме реального времени и сразу принимает решения, например, выявляет пробелы в знаниях и назначает обучение. Функциональность снижает нагрузку на HR-отделы и ускоряет массовые процессы вроде ежегодных опросов вовлечённости», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Дополнительно в SimpleOne HRMS улучшена защита финансовой информации сотрудников. В системе появилась новые пользовательские роли: одна — для HR-специалистов, которые могут создавать и редактировать трудовые договоры и видеть поля с указанием зарплаты, другая — для держателей бюджета, которым доступно согласование или отклонение открытия новых позиций.

Теперь система также хранит должностные инструкции и положения о премировании как отдельные документы. HR-специалист может прикрепить их к позициям и трудовым договорам, а сотрудники могут быстро найти актуальную информацию о своих обязанностях и условиях премирования.

SimpleOne HRMS 1.1.0 доступна для действующих клиентов компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.