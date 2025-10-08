CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«РТ МИС» и Сеченовский университет заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития научных и прикладных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«РТ МИС» и Сеченовский университет объединять усилия в развитии науки и внедрении новейших отечественных решений в систему здравоохранения России. В частности, стороны сосредоточатся на создании и продвижении цифровых медицинских сервисов, включая сбор и анализ больших данных.

«Подписание соглашения с «РТ МИС» открывает новые возможности для совместного развития цифровых решений в здравоохранении. Мы видим потенциал в объединении академического опыта университета и технологических компетенций компании для реализации научных исследований на основе обезличенных медицинских данных. В рамках сотрудничества планируется проработать создание цифровых ресурсов, которые станут основой для инновационных медицинских сервисов и прикладных разработок», – отметил первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов.

Важными составляющими органического развития отрасли здравоохранения являются подготовка квалифицированных специалистов, устранение кадрового дефицита и повышение престижа профессии медицинского работника.

«РТ МИС в сотрудничестве с Сеченовским университетом намерены разработать и внедрить цифровые сервисы, образовательную программу и платформу на основе продуктов компании. Платформа позволит медицинским специалистам проходить практическое обучение в условиях, имитирующих повседневную работу врача, с использованием медицинской информационной системы. Такое обучение повысит профессиональную подготовку врачей и их уверенность в дальнейшей работе», – сказал генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще