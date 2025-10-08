Подключение к умным технологиям в приморских селах выросло на 40%

Сельчане в Приморском крае стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах региона, выросло почти на 40%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Надеждинский район Приморья. Почти четвертая часть электронных помощников в сельской местности приходится на эту территорию. Следующими в рейтинге стали поселения в Пожарском, Партизанском и Хасанском округах края — доля каждого из них составляет по 10%.

Вместе с тем, в течение года наиболее активно гаджеты устанавливали жители Красноармейского округа: количество умных устройств здесь выросло на 111%. Больше гаджетов для повышения комфорта и безопасности стали устанавливать абоненты в Тернейском (+92%) и Ханкайском (+83%) округах.

Аналитики «МегаФона» также отметили и увеличение потребления трафика умными устройствами: за год объем данных увеличился на 85%. Жители сельской местности все чаще используют системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматику для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Они управляются дистанционно через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год в регионе выросло на 42%.

В сельских населенных пунктах Приморского края среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 34% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (27%). На третьем месте жители от 55 до 64 лет — на эту возрастную категорию приходится по 16% пользователей. Мужчины чаще женщин устанавливают цифровые гаджеты для дома, их доля в общем числе пользователей составила 74%.

«Наша главная цель — сделать цифровые услуги доступными каждому жителю Приморского края. Это особенно актуально сегодня, когда современные технологии стали широко внедряться в повседневный быт, а управлять ими возможно с экрана смартфона. Мы постоянно расширяем зону устойчивого мобильного сигнала, чтобы у наших абонентов был широкий спектр возможностей: от управления «умным домом» до получения дистанционного образования. Только в текущем году наши инженеры построили и модернизировали более 120 базовых станций в Приморье, причем большая часть работ проводилась в сельских населенных пунктах Михайловского, Лесозаводского, Черниговского округов, Надеждинского района, в пригороде Уссурийска», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.