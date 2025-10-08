«ОТП Банк» и «Яндекс 360» объявили о стратегическом партнерстве для развития ИТ-решений в финансовом секторе

«ОТП Банк» и «Яндекс 360» (входит в группу Yandex B2B Tech) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество в области развития ИТ-решений. Ключевые направления — пилотирование и тестирование цифровых сервисов для коммуникаций и совместной работы «Яндекс 360» в ИТ-инфраструктуре «ОТП Банка» как в облачной (SaaS), так и в локальной (on-premises) версиях.

Банк планирует внедрить в свои процессы «Почту», «Телемост», «Мессенджер», «Диск», «Документы», «Трекер», «Браузер» и совместно с командой «Яндекс 360» развивать их, адаптируя под потребности банка и требования отрасли. Интеграция решений позволит «ОТП Банку» ускорить внутренние коммуникации, обеспечить бесперебойную работу команд и снизить риски, связанные с информационной безопасностью и технологической зависимостью.

«ОТП Банк» уже использует сервисы «Яндекс 360» и Yandex Cloud в ряде проектов. В частности: «Яндекс Доски как инструмент для визуализации бизнес-процессов; «Яндекс Браузер» для организаций для безопасности и удобства работы в корпоративной среде; инфраструктуру Yandex Cloud для до быстрого запуска и тестирования приложений; Yandex SpeechSense для аналитики клиентского обслуживания; YandexGPT для автоматизации ответов в службу поддержки.

«Партнерство с «Яндекс 360» позволит нам активно внедрять передовые цифровые сервисы в банковский контур, на фоне обеспечения безопасности и надежности банковских процессов. Это важный этап цифровизации банковской сферы. Совместно мы сформируем современные эталоны качества и надежности для отрасли», — отметил директор по информационным технологиям «ОТП Банка» Сергей Симоненко.

«Сотрудничество с лидерами рынка, такими как «ОТП Банк», помогает нам адаптировать сервисы «Яндекс 360» к высочайшим требованиям финансового сектора, где безопасность является ключевым приоритетом. Мы уже отвечаем на этот вызов активным развитием on-premises решений. Сейчас нашим клиентам доступно локальное развертывание Досок и Браузера, а в ближайшее время мы значительно расширим портфель on-premises-инструментов, формируя новый стандарт безопасных корпоративных коммуникаций», — сказал коммерческий директор «Яндекс 360» Роман Королев.