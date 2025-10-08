CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новая категория в ассортименте Filum – серверные шкафы Data Centre

Filum объявляет о значимом расширении ассортимента продукции и выпуске линейки серверных шкафов — Filum Data Centre для центров обработки данных. Конструкции предназначены для ЦОД любого размера и предоставляют широкие возможности для масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Filum.

Filum Data Centre — это шкафы стандарта 19", предназначенные для надежного размещения и эффективного обслуживания ИT-оборудования в дата-центрах и серверных комнатах. Продукция отвечает самым строгим отраслевым требованиям и отличается повышенной надежностью, универсальностью и удобством монтажа.

Ключевые преимущества серии Data Centre: надежность и нагрузка: конструкция из высококачественной холоднокатаной стали с усиленными компонентами (толщиной до 2,0 мм) обеспечивает статическую нагрузку до 1500 кг, что гарантирует безопасное размещение даже самого тяжелого активного и пассивного оборудования; гибкость конфигурации: шкафы доступны в широком диапазоне высот (24U, 42U, 45U, 48U), ширины (600 мм и 800 мм) и глубины (1070 мм и 1200 мм), что позволяет идеально вписать их в любое пространство ЦОД; оптимизированный тепловой менеджмент: есть возможность выбора типа передней и задней двери – сплошная (M), перфорированная (P) или двухстворчатая перфорированная (2P), а также комбинации типа GM, PP, P2P и 2P2P для эффективного охлаждения оборудования; соответствие международным стандартам: Продукция серии Data Centre соответствует ключевым стандартам: ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI, что подтверждает ее высокое качество и совместимость; удобство монтажа и обслуживания: сборно-разборная конструкция со съемными боковыми панелями упрощает транспортировку и установку.

filum_data_centre_700.jpg
Новая категория в ассортименте Filum

По желанию заказчика шкафы поставляются в собранном виде. Комплектация крепежом для секционного монтажа ускоряет развертывание оборудования.

Серверные шкафы серии Data Centre от Filum подойдут для использования в ЦОД любого масштаба, а также в корпоративных серверных комнатах и дата-центрах предприятий, телекоммуникационных узлах и аппаратных.

«Запуск серии Data Centre — это стратегический шаг для Filum, который призван укрепить позиции бренда на рынке решений для критической IT-инфраструктуры, — сказал Михаил Коробков, Head of Department, Filum, ГК X-Com. — Новая серия пригодится на любых объектах, где требуется максимально надежное, стандартизированное и удобное в обслуживании размещение 19-дюймового серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования».

