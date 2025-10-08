ГК Luxms и ИТ-холдинг «Т1» объединят экспертизу для развития BI-платформ в нефтегазовой отрасли ​​​​​​​

ГК Luxms (разработчик платформы для бизнес-анализа данных Luxms BI) и ИТ-холдинг «Т1» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании намерены совместно разрабатывать импортонезависимые решения для бизнес-аналитики, ориентированные на крупные проекты в нефтегазовой, транспортной и других ключевых отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Партнерство Luxms BI с ИТ-холдингом «Т1» предполагает развитие отечественных цифровых решений и ПО в области систем для бизнес-аналитики (BI), реализацию масштабных технологических проектов для российских компаний, а также поддержку цифровой трансформации в ключевых отраслях — здравоохранения, нефтегазовой, транспортной и других.

Компании решили объединить экспертные и технологические ресурсы для развития импортонезависимых BI-инструментов, которые отвечают современным требованиям по скорости, отказоустойчивости и работе с большими массивами данных.

«Мы рады расширить сотрудничество с «Т1» и вместе начать реализовывать крупные технологические проекты в области управления, визуализации и цифровизации. У нас общая цель — развитие сильной экосистемы отечественного ПО, способного по-настоящему конкурировать на уровне мировых решений», — сказал Александр Тютюнник, заместитель генерального директора ГК Luxms.

«Объединив экспертизу с ГК Luxms, мы планируем создавать комплексные инструменты для работы с данными — от визуализации до поддержки стратегических решений. Наша цель — достичь высокого уровня зрелости продуктов для бизнес-аналитики и создать новые технологические стандарты для этой области»», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, охватывающее технологическое партнерство, совместную разработку проектов, обмен научно-технической информацией, а также активное присутствие в Северо-Западном регионе.