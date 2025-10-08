DeepMail Server полностью совместим с СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «Иридиум» завершили тестирование совместимости почтового сервера DeepMail Server с российской системой управления базами данных Jatoba.

В ходе комплексных испытаний подтверждена полная работоспособность совместного решения на следующих версиях программного обеспечения: СУБД Jatoba версий 5.x и 6.x; DeepMail Server версии 2.x.

Интеграция обеспечивает ряд существенных преимуществ для российских компаний: от повышенной надёжности и оптимизированной производительности до расширенных возможностей масштабирования и эффективного управления огромными массивами данных. Также среди преимуществ интегрированного решения: высокая надёжность работы системы; оптимизированная производительность при работе с данными; расширенные возможности для построения корпоративных инфраструктур; стабильная работа почтового сервиса; эффективное управление большими объёмами информации; возможность масштабирования под потребности бизнеса.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Иридиум». Интеграция СУБД Jatoba в защищённую российскую почтовую систему DeepMail обеспечивает дополнительный уровень безопасности данных пользователей. Данное решение, реализующее государственную политику импортозамещения, способствует укреплению цифрового суверенитета России», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«В эпоху цифровой трансформации критически важно создавать надёжные отечественные решения. Интеграция DeepMail с СУБД Jatoba — это не просто технический успех, а важный шаг к формированию суверенной цифровой экосистемы России. Наше совместное решение не только обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности данных, но и открывает новые горизонты для развития корпоративного сектора, позволяя бизнесу уверенно смотреть в будущее», — сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.