VK Tech представила новую тарифную линейку VK WorkSpace

VK Tech обновила линейку тарифов VK WorkSpace. В обновленной версии три тарифа — «Базовый», «Расширенный» и «Индивидуальный»: они разработаны под задачи команд разного размера.

Все тарифы дают доступ к полному набору сервисов для коммуникаций и совместной работы: корпоративной «Почте» с календарем и адресной книгой, «Мессенджеру» с видеоконференцсвязью, облачному хранилищу со встроенным редактором документов, «Заметкам», «Задачам», «Опросам» и новому сервису платформы — «Доске». Сервисами можно пользоваться через веб-интерфейс или через суперприложение — в «режиме одного окна».

Базовый тариф подойдёт командам до 300 человек. В рамках этого тарифа VK WorkSpace можно подключить к внутренним системам компании через API. В документах появилась возможность совместного редактирования в облаке и гибкой настройки доступа к файлу. В тарифе также доступны видеозвонки до 100 участников и диск каждого сотрудника до 150 ГБ.

Расширенный тариф рассчитан на команды до 500 человек. Он позволяет гибко управлять правами доступа, ограничивать скриншоты и запись экрана, вести аудит логов в системе. Подходит тем, кто работает с конфиденциальными данными и хочет настроить рабочую среду под свои процессы.

Этот тариф поддерживает единый вход (SSO) и централизованное администрирование. Интеграция через API с внутренними сервисами и механизм миграции данных (почты, календарей и файлов с сохранением структуры и прав доступа) обеспечивают быстрый переход. Платформа включает инструменты для совместной работы: редактирование документов, видеоконференции до 300 участников, Доска для планирования и до 1 ТБ облачного хранилища с гибкими настройками доступа и поддержкой групповых политик.

Индивидуальный тариф настраивается под запрос компании. Его можно подключить как для крупной организации со сложной ИТ-инфраструктурой, так и для небольшой команды, которой нужна кастомизация под свои процессы. Доступны интеграция с Active Directory, поддержка SSO, а также расширенные настройки прав и контроля доступа. На каждого сотрудника выделяется от 1 ТБ на «Диске», к видеозвонкам можно подключать до 500 участников. В тариф входят все ключевые инструменты и выделенная линия техподдержки.

Подписки у действующих клиентов продолжат работать до конца оплаченного периода. Клиенты, которые используют VK WorkSpace по оферте, смогут продлить их на текущих условиях до 6 ноября 2025 г., а те, кто использует платформу по договору — до 1 ноября. Продлить подписку можно на срок до года. После окончания действия подписки нужно будет выбрать один из новых тарифов. Для клиентов, подключающихся с 6 октября 2025 г., будут доступны только новые тарифные планы.