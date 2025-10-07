CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

СВФУ оптимизировал работу с документацией с помощью Directum RX

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова оптимизировал работу с документацией вуза. Теперь она оперативно обрабатывается, регистрируется и отправляется по нужному маршруту за считанные минуты. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В Directum RX сотрудники СВФУ работают с входящими и исходящими письмами, согласовывают различные виды договоров, рассматривают обращения граждан и организаций, технические задания и заявки. Документация больше не задерживается в работе у специалистов отделов, а движение документов легко отследить в системе.

Новая функциональность расширила возможности экосистемы Directum, которую вуз использует с 2013 г. На базе Directum RX в СВФУ настроена подсистема контроля исполнения принятых решений, резолюций и поручений.

Внедрением продукта занималась команда университета при поддержке компании «СофтСноу» — официального партнера Directum.

«Я считаю правильным решением использовать Directum RX для оптимизации бумажного документооборота. В системе можно гибко настроить и поменять базовые решения под нужды вуза, например, работу с обширной документацией. Решение также показало высокую стабильность в процессе эксплуатации», — сказал Николай Иванов, директор департамента цифровых технологий СВФУ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

CNews — 25 лет лидерства

На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще