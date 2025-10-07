CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

SL Prom Soft FabricaOne.AI и «Борлас» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

SL Prom Soft FabricaOne.AI (акционер – ГК Softline) и uруппа «Борлас» (ГК Softline) объявили о начале стратегического сотрудничества для совместной реализации проектов, направленных на комплексную трансформацию промышленных предприятий.

В рамках партнерства SL Prom Soft (ГК «Омег-Альянс», Visitech, ГК Bimeister) и группа «Борлас» объединят усилия и экспертизу по созданию комплексных цифровых решений для повышения эффективности производственной деятельности, в том числе благодаря встроенным возможностям по анализу больших данных и использованию технологий искусственного интеллекта.

Компании обладают опытом по внедрению крупнейших мировых решений по управлению производственными процессами (MES), надежностью (RCM), техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (EAM), нормативно-справочной информацией (MDM), ресурсами предприятия (ERP), жизненным циклом изделия (PLM) и оперативному планированию производства (APS). Благодаря этому появляется возможность формировать и/или дополнять комплексные отечественные решении с учетом полного понимания всех цепочек сквозных бизнес-процессов производственных компаний как с дискретным, так и с непрерывным типом производства.

«Сегодня эффективная трансформация промышленности невозможна без использования искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. Партнёрство с группой «Борлас» укрепляет наш потенциал в создании комплексных решений, охватывающих автоматизацию, инфраструктуру и интеллектуальный анализ данных. Это позволяет нам предлагать клиентам решения, которые действительно трансформируют их бизнес-модель», — отметил генеральный директор SL Prom Soft FabricaOne.AI Андрей Надеин.

«Появление в продуктовом портфеле решений по таким важным и бизнес-критичным направлениям как управление надежностью и оперативное планирование производства позволяет предложить нашим текущим и потенциальным заказчикам реализовать целостный и прозрачный E2E-процесс. Наша цель – предложить для компаний, которые годами строили подобные системы на основе решений западных вендоров, реальную и конкурентоспособную альтернативу на основе российского ПО с интеграцией технологий искусственного интеллекта, роботизации и машинного зрения», — сказал президент группы «Борлас» Алексей Ананьин.

