Netwell и Pultex подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Netwell объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с ООО «Пультэкс» — разработчиком и производителем системы оперативно-диспетчерской связи PultEx, имеющей аккредитацию Минцифры и зарегистрированной в Роспатенте. Это российское решение подходит для оснащения как небольших объектов, так и крупных диспетчерских центров с возможностью адаптации функционала под цели заказчика. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

В рамках соглашения Netwell получает статус официального дистрибьютора.

«Приобретая PultEx, заказчики и партнеры получают комплексное решение и закрывают сразу все задачи диспетчерской связи. Систему отличают мультивендорность и масштабируемость, а также эргономика, многоканальность и групповая работа пультов. С 2022 г. пульт зарекомендовал себя как надежный инструмент для организации бесперебойных коммуникаций в ключевых отраслях экономики», — отметил Андрей Гусев, руководитель направления унифицированных коммуникаций Netwell.

«Для нас подписание соглашения с Netwell — это важный шаг к расширению присутствия на рынке и усилению позиций продукта PultEx. Мы видим большой потенциал в партнерстве и готовы развивать долгосрочные отношения», — сказал заместитель генерального директора ООО «Пультэкс» Дмитрий Прокопченко.

Партнерство позволит расширить доступ к российским решениям в области оперативно-диспетчерской связи для промышленных предприятий, энергетических компаний, транспортной отрасли и других сегментов, где критически важна надежность и защищенность коммуникаций.

