«М.Видео» объявляет о партнерстве с «Яндекс Доставкой»

ПАО «М.видео» объявляет о запуске стратегического партнерства с «Яндекс Доставкой». Теперь товары «М.Видео» можно получить через сервис «Яндекс Доставка» во всех ПВЗ «Яндекс Маркета». В рамках проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 15 тыс. пунктов выдачи заказов в 60 регионах России. Для клиентов доступны товары весом до 30 кг. Потенциальная аудитория проекта составляет десятки миллионов человек. На этапе запуска услуга будет бесплатной. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Партнерство «М.Видео» и «Яндекс Доставки» позволяет охватить широкий круг покупателей за счет плотной сети ПВЗ как в крупных городах, так и в локациях, где отсутствуют магазины ритейлера. Оформить получение доставки через «Яндекс Доставку» можно через сайт или приложение бренда «М.Видео». Сервис включает доставку широкого ассортимента товаров, включая электронику и бытовую технику весом до 30 кг.

Генеральный директор компании «М.Видео» Феликс Либ: «Сегодня для нас приоритетно не только расширение ассортимента и развитие онлайн-платформы, но и постоянное улучшение клиентского пути. Мы видим, что покупатели все чаще выбирают гибкие и быстрые сценарии доставки, и именно поэтому партнерство с “Яндекс Доставкой” стало для нас логичным шагом в развитии наших онлайн-продаж. Это один из самых технологичных и масштабных логистических сервисов в стране, который объединяет десятки регионов и тысячи точек выдачи. Благодаря этой интеграции мы открываем для наших клиентов более 15 тыс. пунктов выдачи заказов и возможность получать технику весом до 30 кг в удобное время и в привычных местах рядом с домом или работой. Это значительно расширяет географию, а также повышает доступность наших сервисов и позволяет сделать покупку еще проще и комфортнее для миллионов людей».