CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

«М.Видео» объявляет о партнерстве с «Яндекс Доставкой»

ПАО «М.видео» объявляет о запуске стратегического партнерства с «Яндекс Доставкой». Теперь товары «М.Видео» можно получить через сервис «Яндекс Доставка» во всех ПВЗ «Яндекс Маркета». В рамках проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 15 тыс. пунктов выдачи заказов в 60 регионах России. Для клиентов доступны товары весом до 30 кг. Потенциальная аудитория проекта составляет десятки миллионов человек. На этапе запуска услуга будет бесплатной. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Партнерство «М.Видео» и «Яндекс Доставки» позволяет охватить широкий круг покупателей за счет плотной сети ПВЗ как в крупных городах, так и в локациях, где отсутствуют магазины ритейлера. Оформить получение доставки через «Яндекс Доставку» можно через сайт или приложение бренда «М.Видео». Сервис включает доставку широкого ассортимента товаров, включая электронику и бытовую технику весом до 30 кг.

Генеральный директор компании «М.Видео» Феликс Либ: «Сегодня для нас приоритетно не только расширение ассортимента и развитие онлайн-платформы, но и постоянное улучшение клиентского пути. Мы видим, что покупатели все чаще выбирают гибкие и быстрые сценарии доставки, и именно поэтому партнерство с “Яндекс Доставкой” стало для нас логичным шагом в развитии наших онлайн-продаж. Это один из самых технологичных и масштабных логистических сервисов в стране, который объединяет десятки регионов и тысячи точек выдачи. Благодаря этой интеграции мы открываем для наших клиентов более 15 тыс. пунктов выдачи заказов и возможность получать технику весом до 30 кг в удобное время и в привычных местах рядом с домом или работой. Это значительно расширяет географию, а также повышает доступность наших сервисов и позволяет сделать покупку еще проще и комфортнее для миллионов людей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще