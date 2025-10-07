МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области

МТС разместила дополнительное телеком-оборудование в Тихвинском районе Ленинградской области. Теперь скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны в деревне Корбеничи, известной с конца XVIII века. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили базовые станции стандарта LTE в Пашозерском сельском поселении. В результате в районе расширилось покрытие и емкость сети, увеличилась скорость мобильного интернета. К сети МТС присоединилась одна из старинных деревень — Корбеничи, расположенная на особой охраняемой территории регионального значения, природной парке «Вепсский лес». По данным Всероссийской переписи населения 2021 г., в ней проживало всего 17 человек, включая представителей коренного народа вепсов. Это малочисленный народ финно-угорской языковой группы, который традиционно проживает на северо-западе России: в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях.

После проведенных технических работ жители деревни могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/c.

«Мы продолжаем развивать сеть в Ленинградской области, устраняя цифровое неравенство в отдаленных малых населенных пунктах региона, в которых проживает от нескольких сотен до десятка человек. В этом году обновление уже затронуло 12 небольших деревень на северо-востоке области. Эти места славятся нетронутой живописной природой, поэтому важно привносить сюда цифровизацию, не нарушая естественный баланс. Преувеличить значение связи в повседневной жизни невозможно: это и контакт с близкими, родными, и доступ к цифровым сервисам, экстренным и государственным службам», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Летом 2025 г. компания расширила покрытие LTE в популярных садоводческих массивах Ленинградской области, включая кооперативы в Гатчинском, Волховском, Тосненском, Ломоносовском районах.