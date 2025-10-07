CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Галактика» и TeamIdea объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и TeamIdea, специалист в области цифровой трансформации, объявили о заключении партнёрского соглашения.

Сотрудничество направлено на развитие и внедрение импортозамещающих технологий для крупных предприятий в металлургическом секторе и нефтегазовой промышленности. Продукты «Галактики» – конкурентноспособная альтернатива зарубежным системам цифровизации производственных бизнес-процессов.

