CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Трафик вырос на 30%: «Летай» укрепил сеть вблизи учебных заведений

С началом учебного года «Летай» зафиксировал рост пользовательской активности на базовых станциях (БС), покрывающих связью территории вблизи школ, ссузов и вузов. Локально объем трафика увеличился на 30%. Оператор заранее усилил телеком-инфраструктуру в местах с наибольшей нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Так, в сентябре 2025 г. появились две новые БС в казанских микрорайонах Азино-2 и Гаилэ, рядом с образовательными учреждениями и ЖК. Мобильную связь также укрепили в районе Атнинского сельхозтехникума им. Г. Тукая. После модернизации площадок в Тюлячах пропускная способность мобильного интернета повысилась вдвое на территории ледового дворца, детского центра, бассейна и школы.

«Всего в прошлом месяце «Летай» нарастил емкость 12 базовых станций в 9 населенных пунктах РТ, – сказал гендиректор ООО «ТМТ» Михаил Воробьев. – Фокус внимания сместился на локации вблизи учебных заведений, где наблюдается повышенная активность абонентов. В целом более 300 телеком-площадок обеспечивают учащимся и педагогам ресурсы, необходимые для комфортного пользования цифровыми сервисами».

По требованию органов власти в целях безопасности граждан операторы обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС. Местами снижено качество связи из-за интенсивной работы РЭП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще