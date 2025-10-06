CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«ТендерПро»: бизнес стал на 52% чаще арендовать дата-центры в России

Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост интереса к аренде дата-центров со стороны бизнеса. По подсчетам аналитиков, спрос на них за год в среднем вырос почти на 52,1%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего тендеры на аренду дата-центров проводят предприятия из: Москвы и Московской области (в 37,2% случаев); Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в 9,8% случаев); Свердловской области (в 2,4% случаев); Краснодарского края (в 2,7% случаев); Ханты-Мансийского автономного округа (в 2,7% случаев); Самарской области (в 1,8% случаев); Республики Татарстан (в 1,6% случаев); Нижегородской области (в 1,5% случаев); Республики Башкортостан (в 1,3% случаев); Новосибирской области (в 1,2% случаев).

Чаще всего торги на аренду дата-центров проводят производственные и торговые предприятия, телекоммуникационные компании, ритейл, а также финансовые организации.

«Внедрение искусственного интеллекта и государственные требования по локализации хранения персональных данных подстегивают компании не только чаще арендовать, но и строить дата-центры. По нашим подсчетам, число инвестиционных проектов в секторе строительства центров обработки данных выросло за год на 22%. Общий объем вложений в них с начала года достиг 47 млрд 510 млн руб.», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще