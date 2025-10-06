«ТендерПро»: бизнес стал на 52% чаще арендовать дата-центры в России

Специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост интереса к аренде дата-центров со стороны бизнеса. По подсчетам аналитиков, спрос на них за год в среднем вырос почти на 52,1%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего тендеры на аренду дата-центров проводят предприятия из: Москвы и Московской области (в 37,2% случаев); Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в 9,8% случаев); Свердловской области (в 2,4% случаев); Краснодарского края (в 2,7% случаев); Ханты-Мансийского автономного округа (в 2,7% случаев); Самарской области (в 1,8% случаев); Республики Татарстан (в 1,6% случаев); Нижегородской области (в 1,5% случаев); Республики Башкортостан (в 1,3% случаев); Новосибирской области (в 1,2% случаев).

Чаще всего торги на аренду дата-центров проводят производственные и торговые предприятия, телекоммуникационные компании, ритейл, а также финансовые организации.

«Внедрение искусственного интеллекта и государственные требования по локализации хранения персональных данных подстегивают компании не только чаще арендовать, но и строить дата-центры. По нашим подсчетам, число инвестиционных проектов в секторе строительства центров обработки данных выросло за год на 22%. Общий объем вложений в них с начала года достиг 47 млрд 510 млн руб.», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.