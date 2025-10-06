Найти пропавшего домашнего питомца можно через «Добродел»

Сервис «Поиск домашних животных» доступен в мобильном приложении «Добродел». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Интеграция онлайн-сервиса в приложение «Добродел» значительно улучшает его доступность и удобство использования. Воспользоваться сервисом можно через баннер «Домашние животные» на главной странице приложения. Что сокращает количество шагов до начала поиска потерявшихся питомцев. Это особенно важно, ведь в такой ситуации каждая минута на счету», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы начать поиск, нужно авторизоваться в приложении «Добродел», перейти по баннеру «Домашние животные» – «Поиск животных». Далее выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Затем в электронной форме следует указать способ поиска: по фотографии, клейму или чипу. Также можно воспользоваться расширенным поиском, указав описание животного: вид, кличку, породу, окрас и другие параметры. Система отфильтрует объявления по этим данным и отобразит подходящие варианты. Если совпадений не найдется, можно создать собственное объявление. Оно будет размещено на платформе в течение 30 календарных дней, в течение которых его можно отредактировать или удалить.

Также сервис «Поиск домашних животных» можно найти в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Прочее» или через строку поиска на главной странице приложения.

«Быстро найти питомца по фотографии помогает искусственный интеллект. Пользователь просто загружает снимок потерянного или найденного животного, а нейросеть анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. Все, что остается человеку – внимательно изучить предложенные варианты», – сказала Надежда Куртяник.

В Мингосуправления добавили, что принять участие в поиске потерявшегося животного может любой желающий. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом.