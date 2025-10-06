Компания «Платформа данных Селена» стала резидентом «Сколково»

ИТ-компания «Платформа данных Селена», разработчик одноименной платформы класса Data Lakehouse, получила статус резидента Инновационного центра «Сколково» и вошла в его кластер информационных технологий. Новый статус открывает доступ к мерам поддержки в целях развития высокотехнологичного решения компании. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Платформа «Селена» предназначена для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированных и неструктурированных данных. Благодаря использованию векторных вычислений и MPP-архитектуры, она обрабатывает запросы до 10 раз быстрее аналогов. Решение базируется на движке StarRocks и предназначено для задач, требующих работы с петабайтами информации: от аналитики в реальном времени до сложных ML-моделей.

«Для нас резидентство в «Сколково» — важный этап в развитии платформы, которая изначально создавалась как ответ на вызовы современного рынка больших данных. Статус резидента поможет нам открыть новые возможности для масштабирования платформы «Селена» на российском рынке и за его пределами», — сказал Дмитрий Замула, технический директор «Платформы данных Селена».

«Селена» является одним из ключевых компонентов платформы по управлению данными AIDP от компании DIS Group. Вместе с другими компонентами (решения «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Плюс7 ФормИТ», «Плюс7 Форсаж» и др.) она образует комплексный стек для управления данными в организациях и компаниях. «Селена» и все другие решения, входящие в состав AIDP, внесены в реестр Минцифры.

«Тренды развития сферы управления данными во многом определяются распространением ИИ-технологий, которые охватывают все больше бизнес-процессов внутри организации. Эти технологии также стимулируют развитие Lakehouse-платформ как стандарта будущего для аналитики, когда полноценно оперировать данными станет возможным на естественном языке. Потенциал «Селены» требует развития этого интеллектуального продукта в инновационной среде», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.