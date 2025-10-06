«Группа Астра» интегрировала в облако квантовый генератор случайных чисел

«Группа Астра» и научно-образовательная компания QRate объявляют о создании пилотного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) Astra Cloud с квантовым генератором случайных чисел (КГСЧ) QRate Chaos, который использует фундаментальную неопределенность квантовых процессов, чтобы формировать непредсказуемые последовательности. Это первое в стране решение такого класса: пользователи в считанные минуты получают доступ к истинно случайным числам как сервису на платформе Astra Cloud. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теперь QRate Chaos доступен в составе ПАКа Astra Cloud через веб-интерфейс и CLI-приложение, которое развертывается в тенанте (учетной области пользователя). Один генератор может безопасно работать сразу для нескольких таких областей и даже кластеров. Сервис выдает запрошенное количество случайных данных в удобном формате, а обмен пользовательскими данными с КГСЧ ведется по защищенным каналам..

По словам производителей, сценариев применения нового решения несколько, и первый связан с криптографией и ИБ — это генерация криптографических ключей, одноразовых паролей и токенов, уникальных идентификаторов, за счет чего снижается уровень предсказуемости в защите сервисов.

Второй — обеспечение максимальной устойчивости и защиты инфраструктуры. Сюда можно отнести динамические, непредсказуемые фильтры в антиDDoS-мерах, оптимизацию маршрутизации и распределение нагрузки между узлами и сервисами, а также рандомизированные задержки, чтобы избежать коллизий в сетях.

Третий вариант, тестирование и моделирование, предполагает реалистичные QoS- и нагрузочные тесты за счет стохастических сценариев задержек и потерь и моделирование сложных систем.

ПАК подходит и для других целей, например, его можно задействовать в лотереях и розыгрышах с проверяемой случайностью результатов.

Продукт актуален для задач, где используется искусственный интеллект: стабилизации генеративных моделей или федеративных конфиденциальных вычислениях, так как с ним гарантирована маскировка градиентов при обучении на распределенных данных.

Сегодня Astra Cloud с КГСЧ представляет собой пилотное решение и доступно для демонстрации и тестового внедрения. Вендоры продолжают его развивать, ориентируясь на потребности рынка в области конфиденциальных вычислений, генеративного ИИ, инфобезопасности и оптимизации распределения нагрузки. «Группа Астра» приглашает технологических партнеров и потенциальных клиентов к совместной разработке, «пилотам» и масштабированию ПАКа. В планах — совместные инновации, отраслевые проекты и проработка новых облачных сервисных моделей на базе квантовых вычислений.

«Рад, что мы первыми в России представили подобное решение. Для нас это подтверждение правильности выбранного курса на развитие инноваций в сфере облачных технологий и кибербезопасности. Интеграция квантовых технологий, таких как генератор случайных чисел, в платформу Astra Cloud открывает новые горизонты для построения защищенных облачных сервисов. Мы благодарим жюри премии и наших технологических партнеров за доверие и совместную работу. Уверены, что подобные разработки станут фундаментом цифрового суверенитета и стабильного развития всей ИТ-отрасли страны», — отметил Константин Анисимов, заместитель генерального директора Astra Cloud (входит в «Группу Астра»).

«Для QRate участие в этом проекте — важный шаг к тому, чтобы квантовые технологии перестали быть исключительно лабораторной историей и стали доступным инструментом для реальных задач бизнеса и государства. Интеграция нашего генератора случайных чисел в Astra Cloud показала, что решения на основе квантовой физики можно органично встроить в современные облачные платформы, и это приносит практическую пользу: от повышения уровня кибербезопасности до поддержки генеративных моделей ИИ. Мы видим большой интерес рынка к таким сервисам и уверены, что совместно с «Группой Астра» сможем предложить клиентам новые возможности для построения защищенных, устойчивых и инновационных цифровых систем», – сказал Александр Приютов, руководитель развития бизнеса компании QRate.