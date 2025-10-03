CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Видеокарты Nvidia H200 стали доступны для аренды в Selectel

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, объявил о доступности для аренды нового модельного ряда видеокарт Nvidia H200 и серверов HGX c восемью картами H200, которые соединены быстрым интерконнектом. Решение представлено на выделенных серверах, пользователи могут заказать необходимую конфигурацию через панель управления. Это предоставляет клиентам максимальную гибкость при развертывании масштабных проектов в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Nvidia H200 — это первый на рынке GPU (графический процессор) с поддержкой памяти HBM3e, созданный на базе архитектуры Nvidia Hopper. Это новейший стандарт памяти с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory) для ИИ-ускорителей. Графический процессор обладает рекордным объемом памяти 141 ГБ и повышенной до 4.8 ТБ/с пропускной способностью, что почти вдвое больше, чем у предыдущей флагманской модели H100.

Появление новой конфигурации сервера с видеокартами H200 в Selectel открывает клиентам расширенные возможности для работы с искусственным интеллектом. Устройство сочетает рекордные объемы памяти и пропускную способность, что особенно важно для инференса и эффективного дообучения больших языковых моделей с числом параметров свыше 100 млрд. Теперь такие задачи можно решать без необходимости создавать сложные распределенные кластеры. Помимо работы с ИИ-нагрузками, H200 демонстрирует выдающуюся производительность и в других ресурсоемких сценариях — от математического моделирования и научных расчётов до анализа больших массивов данных. Повышенная энергоэффективность и оптимизация распределения ресурсов позволяют снизить совокупную стоимость владения до 50% по сравнению с H100, делая масштабные внедрения не только технологически мощными, но и экономически оправданными.

Инфраструктура Selectel обеспечивает плавный переход на новое поколение ускорителей благодаря их полной совместимости с существующими программными стеками, включая популярные ML-фреймворки, Docker и Kubernetes. Таким образом, клиенты получают доступ к передовым вычислительным мощностям с максимальной гибкостью развертывания и значительной экономией ресурсов.

«‎Высокий уровень производительности видеокарт H200 задает новый стандарт, выводя работу с искусственным интеллектом и наукоемкими вычислениями на качественно иной уровень. Этот GPU идеально подходит для инференса LLM: он обеспечивает быстрый отклик больших языковых моделей и высокую устойчивость при массовой обработке запросов. Такой ресурс открывает бизнесу и исследователям возможность запускать реалистичные симуляции, сложные инженерные расчеты и генеративные ИИ-сервисы без громоздких кластеров и чрезмерных капитальных затрат. В итоге инновации в аналитике, моделировании и создании новых цифровых продуктов становятся более доступными и позволяют компаниям быстрее выходить на рынок с готовыми решениями»‎, — сказал Сергей Ковалев, менеджер продукта «Выделенные серверы», Selectel.

