Платформа Directum RX совместима со службой каталога ALD Pro

«Группа Астра» и компания Directum провели успешные испытания совместимости службы каталога ALD Pro 2.5 с Directum RX — интеллектуальной платформой для управления корпоративными процессами и документами. Сертификат, выпущенный по результатам тестирования, подтверждает, что оба продукта корректно и стабильно работают в связке.

Ключевая особенность их интеграции — обеспечение единой точки входа (Single Sign-On, SSO) по протоколу Kerberos. Доменные пользователи из ALD Pro могут аутентифицироваться в Directum за счет интеграции через Kerberos. Благодаря этому не нужно несколько раз вводить пароль для входа в систему.

«Разработка экосистемных продуктов для ключевых бизнес-процессов представляет стратегический интерес для всех участников рынка. Клиенты получают комплекс взаимосвязанных компонентов, работающих как единое целое с максимальной эффективностью и безопасностью. Для «Группы Астра» и наших партнеров сотрудничество создает новые возможности развития. Именно такой подход позволяет создавать конкурентоспособные отечественные ИТ-решения», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Мы развиваем сотрудничество с «Группой Астра» и интегрируем широкую линейку продуктов экосистемы, чтобы предлагать нашим клиентам комплексные решения, которые закроют их ключевые потребности. Совместимость продуктов Directum с ALD Pro даст компаниям возможность сократить затраты на централизованное управление доменными политиками и повысить эффективность ИТ-инфраструктуры», – сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.